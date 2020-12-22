富邦金收購惹議！金管會駁速通過 日盛總座稱可能不成功
富邦金收購惹議！金管會駁速通過 日盛總座稱可能不成功
記者顏真真/台北報導
2020-12-22 21:34:01
富邦金控宣布將以每股13元公開收購日盛金控在外流通超過50%的股權，若整併成功將創下國內首樁「金金併」紀錄，只是立委也質疑在日盛金中資疑慮未查明前，金管會為何就火速放行？更不該成為幫中資脫產、洗錢的共犯？對此，除富邦金對外已澄清之外，金管會今（22）日也表示，富邦金早在2個月前就已來溝通，在了解情況、評估富邦金符合相關規定後，才於12月17日函覆同意。更值得注意的是，傳出日盛金總經理王芝芳發出員工信認為收購價格與淨值差距不大，這次收購案有可能不會成功，也為此收購案增添變數。
民進黨立委高嘉瑜在臉書po文對富邦金公開收購日盛金提出8大質疑，認為金管會還未查清楚日盛金的中資疑慮，就火速破紀錄在不到2周，即放行富邦金收購日盛金這樁史上第一起金金併的案子。更令人不解的是，金管會在這個案子該監督該審查，不是護航放水裝傻、不是當富邦金的辯護人、更不該成為幫中共脫產、幫中資洗錢的共犯。高嘉瑜更重申並要求金管會在還未釐清日盛金大股東是否有中資違法介入經營疑慮之前，不應核准併購案，以防止替上開違法疑慮解套，除非金管會對外正式說明並保證日盛金大股東無中資問題。對於外界疑慮，富邦金昨日就已表示公開收購日盛金控，事前並未與日盛金控大股東日本新生銀行、港商建群投資有任何接觸，此案採取公開收購方式，對於日盛金無論大、小股東之所有股東均提供公平且一致的條件，過程也將一律公開透明，對於外界指涉公司與中國明天系集團的關係，富邦金也重申，富邦金規畫此公開收購案與明天系集團無任何關係，對於可能幫特定集團脫產的不實臆測，富邦金強調若公司要幫特定集團脫產，應可直接購買其海外控股公司股權，實無需開大門走大路，對所有股東公開收購。
金管會銀行局副局長林志吉今日也表示，雖然金管會是在12月7日收到富邦金正式申請案，但實際上早在2個月前富邦金就已經來溝通，金管會是在了解情況、評估富邦金符合非合意併購等4項條件後，依金控投資管理辦法規定，在12月17日函覆富邦金同意。
至於高嘉瑜質疑富邦金配合肖建華跟中共，在幫明天系解套出脫持股，林志吉認為富邦金本身已對外說明，沒有幫誰解套的目的，非合意併購是不論股東大小都一致條件，是相當透明的公開收購。不過，富邦金公開收購日盛金能否成功還是有變數，即便日盛金今日已公告接獲富邦金公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件，但傳出日盛金總經理王芝芳發給員工內部信提到，日盛金截至11月底每股淨值12.56元，而收購價格僅13元，與淨值差距不大，僅溢價3.5%，遠遠低於過去的合併的案例，因此這次收購案有可能不會成功，所以請大家不必太過於驚慌，還提到未來的發展都必須在大股東正式表態之後，才會有更明確的方向，要大家稍安勿躁、堅守崗位。