破功前擠下日本！台灣登「抗疫排行榜」第二　僅輸這國家

台灣截至昨（21）日為止已有連續253天本土零確診個案，優異的防疫結果也登上《彭博》（Bloomberg）的「抗疫韌性排行榜」（Covid Resilience Ranking），在21日的更新排名中，台灣更擠下日本躍升至第2名，僅輸給榜首紐西蘭。此外，由於今日指揮中心公布國內新增1例本土個案，《彭博》也報導「世界上持續最久『無病毒』區間結束了」，提醒世人防疫。

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《彭博》上月24日發布「抗疫韌性排行榜」，分析全球53個經濟體的防疫成效，彙整出全球最安全和最不安全的地方，該份榜單於昨日進行更新，台灣成功擠下日本，從第3名躍升至第2名，而榜首仍由紐西蘭持續維持。

這份排行榜主要以「新冠疫情狀況」和「人民生活品質」兩類進行評比，疫情狀況評分標準涵蓋「1個月內每10萬人新增病例」、「近1個月患者死亡率」、「每100萬人的總死亡數」、「陽性確診率」、「疫苗獲取率」；生活品質方面則以「封鎖程度」、「社區流動性」、「2020年GDP成長預測」、「健保涵蓋率」、「人類發展指數」為計算指標。

▲「抗疫韌性排行榜」21日更新榜單，台灣躍居全球第二「安全」處。（圖／翻攝自《彭博》（Bloomberg））

紐西蘭在該份排行榜中獲得85.6的高分，台灣則以82.4分位居第二，其餘前10名則依序為澳洲、挪威、新加坡、芬蘭、日本、南韓、中國、丹麥，台灣唯有「疫苗獲取率」以26.2%的表現較為落後，而「近1個月患者死亡率」、「每100萬人的總死亡數」的指標當中皆展現出「0」的亮眼表現。

此外，《彭博》今日也報導了台灣本土連續253天零確診破功的案例，指稱「世界上持續最久『無病毒』區間結束了」。

該篇報導

中提到，台灣22日呈報了八個月以來首例的本土感染病例，這不僅代表全世界最長時間無本土感染案例的紀錄結束了，也同樣提醒了大眾，病毒的狡詐能力甚至能超越最努力、最成功抑制它的國家。（編輯：楊智傑）