跨年繼續辦！疾管署臉書被罵爆　網狂洗版「為何不停辦」

距離跨年倒數只剩不到十天，台灣維持了253天的本土無案例紀錄卻在今（22）日破功，這起由紐西蘭籍確診機師（案765）與其接觸者（案760、766）引起的群聚感染掀起外界關注。至於全台跨年是否停辦，今晚中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與各縣市首長召開會議，決定各地跨年活動照辦，沒想到疾管署臉書卻因此被網友湧入留言質疑「為何不停辦」。

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陳時中今晚公布《因應跨年等活動之加強集會防疫措施》，明定居家檢疫、居家隔離、自主健康管理與有疑似症狀者不得參加跨年活動，地方政府也得提出防疫應變計畫，原則上跨年活動不喊卡，同時勸民眾勿存僥倖心態，「大家只要知道說，我們都會查得到就好，提攜大家不要誤觸法網，我們是有準備的」。

▲指揮中心擬定新的跨年防疫政策。（圖／衛生福利部臉書）

此外，陳時中也強調過去自主健康管理並無嚴格要求管理，現在將統一要求不得參加大型集會活動，違規者只要被抓到，一律加重罰則，前面已經開罰幾個案子，就連踏出房間8秒鐘就罰10萬的也有，「自主健康管理跑到大型集會，沒有罰百萬這也是不行」。

不過因為外籍機師成疫情破口，導致台灣自豪的本土無案例「破功」，有部分網友就擔心病毒被帶入社區，紛紛到疾管署臉書粉專洗版，要求強制取消跨年活動、對航空業管制加重，「還是停辦吧」、「取消有這麼難嗎」、「為什麼不停辦就好了？」、「就禁止辦就好了啊！最好會像你講的那麼聽話啦！」。

▲網友湧入疾管署臉書要求停辦跨年活動。（圖／翻攝自疾管署臉書）

事實上，《彭博》（Bloomberg）昨日公布的「抗疫韌性排行榜」（Covid Resilience Ranking）中，紐西蘭正位居榜首而台灣則居於第二，有網友就諷刺反嗆「紐西蘭不是防疫第一名嗎？」、「為了紐西蘭機師害我們沒辦法跨年？」，但也有網友回應「大家都在吵要政府取消活動，結果平常還不是一堆人出門都不戴口罩，要減少風險就是待在家不要參加就好了」、「大家平時自己防疫就要做好，總不能都不出門」。（編輯：楊智傑）