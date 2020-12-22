跨年繼續辦！疾管署臉書被罵爆　網狂洗版「為何不停辦」

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此外，陳時中也強調過去自主健康管理並無嚴格要求管理，現在將統一要求不得參加大型集會活動，違規者只要被抓到，一律加重罰則，前面已經開罰幾個案子，就連踏出房間8秒鐘就罰10萬的也有，「自主健康管理跑到大型集會，沒有罰百萬這也是不行」。
不過因為外籍機師成疫情破口，導致台灣自豪的本土無案例「破功」，有部分網友就擔心病毒被帶入社區，紛紛到疾管署臉書粉專洗版，要求強制取消跨年活動、對航空業管制加重，「還是停辦吧」、「取消有這麼難嗎」、「為什麼不停辦就好了？」、「就禁止辦就好了啊！最好會像你講的那麼聽話啦！」。
事實上，《彭博》（Bloomberg）昨日公布的「抗疫韌性排行榜」（Covid Resilience Ranking）中，紐西蘭正位居榜首而台灣則居於第二，有網友就諷刺反嗆「紐西蘭不是防疫第一名嗎？」、「為了紐西蘭機師害我們沒辦法跨年？」，但也有網友回應「大家都在吵要政府取消活動，結果平常還不是一堆人出門都不戴口罩，要減少風險就是待在家不要參加就好了」、「大家平時自己防疫就要做好，總不能都不出門」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。