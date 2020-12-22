廣達妹個資遭瘋傳！同事曝與機師「真實關係」：非狐狸精

台灣新冠肺炎無本土病例紀錄在維持253了天後被打破，今（22）日中央流行疫情指揮中心公布新增1起本土案例（案771），因與案765的紐籍機師接觸而感染。外界除了擔心病毒傳入社區外，也有消息指出該名確診外籍機師在日本有了妻小，案771的「廣達妹」身份也遭網友瘋傳熱議。對此，財經網美胡采蘋則發文澄清，表示自己接獲確診女員工同事訊息，希望協助發文闢謠。

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胡采蘋稍早在個人臉書粉專「Emmy追劇時間」表示，自從案771確診消息傳出後，網路上就流傳「廣達電腦E小姐」的個資和照片。胡采蘋指出，自己接獲案771的同事私訊，表示網路上瘋傳的照片和檔案內容並非本人，同事自己更是首批隔離的直接接觸者之一，希望藉此澄清網路謠傳。

不僅如此，胡采蘋也轉述該名同事所言，指出案771與機師間「僅是一般朋友」，並提到廣達集團這名女員工個性直率人緣佳，是「做事很man」的女生，「不是狐狸精類型」。同事也擔心正在面對新冠病毒的她，可能會受到「生病+謠言」的雙重打擊導致情緒低落。

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自臉書粉專「Emmy追劇時間」）

許多網友看完也不禁感嘆回應「對！重要的是防疫而不是揣測別人私事」、「希望女生多配合幫忙疫調」、「真的要看防疫團隊能不能火速掌握狀況，希望別擴散開了」、「大家只想看自己想看的，人性就是如此」，不過也有網友質疑「連續5天都密切接觸是一般朋友嗎？我是有點懷疑，但這也不是我關心的重點，我比較在意她為什麼沒有主動通報」。（編輯：楊智傑）