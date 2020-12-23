NBA／Harden在訓練中多次和隊友爭吵 還拿球砸對方
NBA／Harden在訓練中多次和隊友爭吵 還拿球砸對方
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-23 08:35:24
休士頓火箭和當家球星James Harden之間的鬧劇仍舊持續著，而且越演越烈。根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他近期在訓練中和隊友爆發口角，甚至還拿球丟隊友。
Harden今年季後表明自己想要離隊的意圖，不過火箭卻因為價碼談不攏，至今沒有把他送走，因此他就用消極的態度來抗議，遲遲不肯加入球隊練球，這也導致他和隊內的其他人關係變得緊張。消息人士透露，在昨天的訓練中，Harden和隊友爆發多次口角，其中一次他還忍不住把手中的籃球丟向新秀Jae'Sean Tate，所幸沒有砸中人。
不過報導中也指出，Harden和隊友的衝突和口角，也可能是訓練中競爭意識強烈的正常反應，但由於他目前和球隊的的關係，以及他想要離隊的決心，使得外界容易做出其他聯想。Charania表示，其實在當天訓練賽的晚上，Harden和隊友有正常互動，並且給予他們鼓勵，討論了球隊的比賽策略，以及如何在場上提升表現。