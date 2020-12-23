NBA／面對Curry就是來勁？Irving開幕戰首節就砍17分
NBA／面對Curry就是來勁？Irving開幕戰首節就砍17分
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-23 08:49:45
NBA開幕戰今天打響，首場比賽由布魯克林籃網對戰金州勇士，兩隊之間的球原有許多故事，而其中之一就是Kyrie Irving和Stephen Curry之間的競爭心態，今天首節前者就砍下17分，幫助籃網取得15分領先。
Irving過去曾在2016年總冠軍賽的搶七上，面對Curry的防守投進鎖定冠軍的三分球，至今仍是勇士球迷的痛。而今天賽前採訪時，也有記者問到Curry對那球的看法，後者表示自己已經釋懷。「我當然記得這個球，但這個球甚至不是我見到Irving後第一反應會想起的東西。過去的事情，它就已經過去了。」Curry這麼表示，「所以明天跟他對位的時候我不會想到這個球，在之後也不會。也許在我的生涯結束後，我會找他喝喝酒，順便聊聊所有的往事吧。」
不過對於Irving來說，他對於Curry的競爭意識似乎還在，今天第一節就火力全開，8投6中砍下17分；另外過去從勇士轉隊到籃網的Kevin Durant也得到了10分，讓球隊取得40:25的大幅領先。而反觀Curry開賽似乎還在適應球隊的新陣容和新打法，首節打滿12分鐘，8投3中，得到9分、3助攻。