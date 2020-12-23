機師罰30萬了事？呂秋遠揭「防疫重點」：否則還會有問題

案765紐西蘭機師明知自己已有咳嗽症狀，但仍拒絕戴口罩，不僅傳染給2位同事，更與一名廣達集團女員工（案771）密切接觸，甚至造成台灣253天本土0確診的紀錄破功。對此，知名律師呂秋遠在臉書發表看法，他認為，現在最需要介意的問題是，對於明知道自己已經有症狀，卻不願意配合的人加強規範，否則未來還是會有類似的問題出現，他並直言「法律上能做的，不是只有罰鍰30萬而已」。

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關於紐西蘭機師明知道自己已有咳嗽症狀，但卻拒絕配戴口罩、做好自主健康管理，導致台灣再度出現本土病例這件事，呂秋遠表示，最不需要擔心的，就是所謂的「零確診數字」不再。雖然我們從小就被教導，要成為滿分的模範生，滿分有獎品，少一分就什麼都沒有。但是關於防疫，盡力就好，畢竟人是最難控制的因素，很多意想不到的情況都會發生，別太介意。

呂秋遠指出，目前需要介意的問題，是航空機組人員能不能有相對應的監督管理機制，雖說兩個國家都隔離14天，可能整個月就只能飛行一次，但是總可以設計出其他辦法，不論是延長隔離時間，或是加強自主管理機制等等，否則未來還是會有類似的問題出現。而針對這位違規的機師，法律上能做的，不是只有罰鍰30萬而已。事實上，受到影響的至少有新光三越與SOGO的天母店，以及好市多的南崁店。如果這三家公司，因此受到商譽、營業損害，以及消毒的必要費用，是可以向他請求損害賠償的，對於這位機師來說，應該比月薪要高上許多。



▲指揮中心公布案765紐西蘭外籍機師之足跡。（圖／指揮中心提供）

呂秋遠認為，基本上，不會有人希望生病，所以對於不慎感染的病患，當然要盡全力幫忙。但是對於明知道自己已經有症狀，卻不願意在公開場所戴口罩、不想做自主健康管理、不配合隔離、疫情調查，而且到處趴趴走的人，當他因為這樣的違法行為，導致他人感染、營業場所停業，就有可能故意或過失不法侵害別人的權利，應該要依法求償，才能對這樣的人產生嚇阻作用。如果只是以行政罰鍰來處理，對於這樣的人來說，真的不痛不癢。





文末，呂秋遠也不忘呼籲大家，「請不要再藉由這件事情對於另一位被他傳染的廣達個案獵巫。」他直言，防疫很重要，但是別讓莫名的仇恨，掩蓋了自己的理性。在這混亂的2020年裡，請認真照顧好自己，而這世界上最不缺少的就是尖酸刻薄。（編輯：許苡晴）