甩本土確診陰霾！台股止跌站回14200點 廣明漲逾4%
甩本土確診陰霾！台股止跌站回14200點 廣明漲逾4%
記者顏真真/綜合報導
2020-12-23 10:12:01
台灣253天新冠肺炎零本土確診破功，台股今（23）日早盤開漲後，一度翻黑跌42.59點，但在電子撐盤下，隨後又翻紅站回14200點，來到14227.37點，上漲49.91點，而子公司女員工染疫的廣明股價也不跌反漲，一度漲逾4%，倒是母公司廣達股價開低後，一度跌逾1%，目前翻紅漲0.51%。至於高層人事大地震的大同股價開高走低，一度跌逾4%。
雖然美國通過振與經濟方案利多，但新冠肺炎病毒變種令人擔憂，加上經濟數據不佳，美股漲跌互見，其中道瓊和標普500指數收低，那斯達克指數在蘋果公司股價推升下收在新高。道瓊工業指數終場下跌200.94點，跌0.67%，以30015.51點作收；標普500指數下挫7.66點，跌0.21%，收在3687.26點；那斯達克指數上揚65.40點，漲0.51%，收12807.92點。台股在傳出本土零確診破功後，昨日重挫跌207.5點之後，今日早盤以14180.7點、上漲3.24點開出，一度翻黑，下探14134.87點，跌42.59點，隨後在電子撐盤下，再站回14200點，來到14227.37點，上漲49.91點。在類股表現上，目前光電漲逾1%，半導體平盤震盪，電子及電子零組件也漲，金融保險股跌，傳產的觀光跌逾1%，航運跌0.52%，貿易百貨也跌0.21%，營建及生技醫療、電機機械類股則漲。
就個股觀察，目前蘋概3天王的鴻海及大立光漲，台積電平盤上下震盪，聯電、聯發科也漲，而子公司女員工染疫的廣明今日股價不受影響開高走高， 一度漲逾4%，每股來到39.35元，目前仍漲超過3%，反倒母公司廣達股價開低，並一度探77元跌逾1%，目前翻紅漲0.5%左右。另外，大同人事大地震，掌大同50天的林文淵遭撤換，今日大同股價開高走低，一度跌逾4%，下探26.75元，目前仍跌逾2%。