取材台灣奇案　阮劇團史詩大戲《十殿》睽違1年揭幕

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阮劇團團長暨藝術總監汪兆謙：「用嘉義人的故事踏上國家戲劇院的舞台，在此相當感謝國家表演藝術中心場館共同製作計畫的誕生，以及三館總監對於阮的賞識，《十殿》是阮劇團創團以來規模最大的作品，花了相當多的精神與力氣去探究信仰、道德、人性之間的眾多難題，也請到戲劇顧問與民俗學者替整個劇組進行工作坊，深層探討生死哲學、社會結構、鬼神之說等，歡迎觀眾進劇場，看我們身邊真實在發生的故事。」
昨（22）日在國家兩廳院啟動全球首演儀式，由衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、編劇吳明倫、阮劇團藝術總監汪兆謙與製作陣容共同剪綵，揭開《十殿》序幕，並由擔任劇中要角的莊益增壓軸演出片段獨白。
衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬於致詞時表示，阮劇團的新作《十殿》經過1年多來的發展和修整，終於要在明年展開巡演。衛武營很高興能結合另外兩個姊妹館的力量，讓阮劇團的創意化成現實。12月10日至13日，阮劇團在衛武營舉辦了10場讀劇發表，每場報名均額滿，共有近300人參與，其中還有3組「大眼睛大耳朵場館友善計畫」的視障朋友參加，都給予該劇非常好的評價，讓人非常期待明年的正式演出。
另外，第3屆「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」甄選已經起跑，提供單一計畫製作經費至多新台幣1千萬元，以及場館檔期及相關創作資源，即日起至2021年3月31日止接受報名。《十殿》台北場已於「OPENTIX兩廳院文化生活」啟售，高雄場將於2020年12月30日開放衛武營會員早鳥8折優惠、2021年1月6日啟動全民早鳥，台中場則於2021年1月1日進行歌劇院會員預購、1月8日全面啟售。
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