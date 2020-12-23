取材台灣奇案　阮劇團史詩大戲《十殿》睽違1年揭幕

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取材台灣奇案　阮劇團史詩大戲《十殿》睽違1年揭幕

記者黃仁杰／台北報導

2020-12-23 09:58:46

取材台灣奇案　阮劇團史詩大戲《十殿》睽違1年揭幕
▲阮劇團《十殿》昨（22）日於國家兩廳院啟動全球首演儀式，由三館總監編劇吳明倫、阮劇團藝術總監汪兆謙與製作陣容共同剪綵。（圖／記者黃仁杰攝）
由國家表演藝術中心轄下3場館，國家兩廳院、台中國家歌劇院與衛武營國家藝術文化中心共同策畫執行的「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」第二屆得主阮劇團，將帶來史詩級台語鉅作《十殿》，將於2021年於4月16日至18日於國家兩廳院首演，4月30至5月2日於台中國家歌劇院、5月7日至5月9日於衛武營國家藝術文化中心演出，本來預計年初就要上演，無奈因疫情延宕，睽違1年後終於揭幕。
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參考波蘭導演奇士勞斯基的《十誡》並融合台灣五大奇案──陳守娘顯聖、呂祖廟燒金、林投姐、周成過台灣、瘋女十八年的故事元素，重新建構出十段故事，背景發生於1990年精華地段的住商混合大樓「金國際大樓」內，並援用台灣民間的十殿閻羅的陰司信仰，將人世間的愛恨嗔癡化作地獄的隱喻，探討惡的各種形式，描繪人們面臨的道德困境和倫理難題，呈現大社會的縮影。
阮劇團團長暨藝術總監汪兆謙：「用嘉義人的故事踏上國家戲劇院的舞台，在此相當感謝國家表演藝術中心場館共同製作計畫的誕生，以及三館總監對於阮的賞識，《十殿》是阮劇團創團以來規模最大的作品，花了相當多的精神與力氣去探究信仰、道德、人性之間的眾多難題，也請到戲劇顧問與民俗學者替整個劇組進行工作坊，深層探討生死哲學、社會結構、鬼神之說等，歡迎觀眾進劇場，看我們身邊真實在發生的故事。」

▲汪兆謙說，《十殿》是阮劇團創團以來規模最大的作品，花了相當多的精神與力氣去探究信仰、道德、人性之間的眾多難題。（圖／記者黃仁杰攝）
▲汪兆謙說，《十殿》是阮劇團創團以來規模最大的作品，花了相當多的精神與力氣去探究信仰、道德、人性之間的眾多難題。（圖／記者黃仁杰攝）
昨（22）日在國家兩廳院啟動全球首演儀式，由衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、編劇吳明倫、阮劇團藝術總監汪兆謙與製作陣容共同剪綵，揭開《十殿》序幕，並由擔任劇中要角的莊益增壓軸演出片段獨白。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬於致詞時表示，阮劇團的新作《十殿》經過1年多來的發展和修整，終於要在明年展開巡演。衛武營很高興能結合另外兩個姊妹館的力量，讓阮劇團的創意化成現實。12月10日至13日，阮劇團在衛武營舉辦了10場讀劇發表，每場報名均額滿，共有近300人參與，其中還有3組「大眼睛大耳朵場館友善計畫」的視障朋友參加，都給予該劇非常好的評價，讓人非常期待明年的正式演出。

另外，第3屆「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」甄選已經起跑，提供單一計畫製作經費至多新台幣1千萬元，以及場館檔期及相關創作資源，即日起至2021年3月31日止接受報名。《十殿》台北場已於「OPENTIX兩廳院文化生活」啟售，高雄場將於2020年12月30日開放衛武營會員早鳥8折優惠、2021年1月6日啟動全民早鳥，台中場則於2021年1月1日進行歌劇院會員預購、1月8日全面啟售。
▲《十殿》演員卡司（圖／兩廳院提供）
▲《十殿》演員卡司（圖／兩廳院提供）
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