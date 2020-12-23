主動脈瘤腫大突暈倒　近百歲網紅阿嬤戰勝「無聲殺手」

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主動脈瘤腫大突暈倒　近百歲網紅阿嬤戰勝「無聲殺手」

記者林重鎣/台中報導

2020-12-23 10:57:22

主動脈瘤腫大突暈倒　近百歲網紅阿嬤戰勝「無聲殺手」
▲96歲呂阿嬤主動脈瘤，所幸及時置放血管內支架治療，術後2天便恢復爽朗笑聲。(圖／林重鎣攝2020.12.23)
高齡96歲呂阿嬤個性活潑開朗且身體硬朗，每次參加教會活動，宏亮笑聲總是全場焦點，但日前做禮拜時突然暈倒，嚇得教友趕緊將她送往急診，經電腦斷層檢查，發現阿嬤主動脈長有一顆主動脈瘤，所幸及時置放血管內支架治療，術後2天便恢復爽朗笑聲，阿嬤開心地表示，「耶誕節可報佳音囉！」 
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家屬表示，呂阿嬤過去曾罹患淋巴癌，也戰勝帕金森氏症，甚至還小本經營蝶豆花網購事業，旁人都誇相當不容易，此外阿嬤有堅定的宗教信仰，永遠以正能量面對人生大風大浪，為此家人還為她成立臉書粉絲團「勾錐夫人」，希望透過阿嬤的樂觀豁達以及人生智慧，將正向的處事態度影響更多人，臉書記錄阿嬤樸實無華的日常，並不時冒出人生金句，也讓阿嬤圈粉破千。
不過阿嬤日前突然昏倒，家屬擔心長輩年紀大，手術風險高，經醫療團隊評估，阿嬤活動力與身體各項機能仍保持相當不錯，且主動脈瘤是一顆不定時炸彈，堪稱「無聲殺手」，一旦主動脈瘤快速膨大而破裂時，可能有猝死風險，因此建議患者仍應執行主動脈血管內支架修補手術，果然術後阿嬤恢復良好，也期待回教會見朋友、唱詩歌，四處傳福音。

亞洲大學附屬醫院心臟外科主任醫師劉殷佐指出，主動脈是帶著血液離開心臟的大血管，將血液分配到全身，因阿嬤相當高齡，動脈管壁明顯鈣化、血管彈性變差，加上血流持續刺激，使主動脈管徑不正常變大形成囊袋狀。

劉殷佐提醒，主動脈瘤初期往往沒有症狀，當出現胸痛、背痛、聲音沙啞、呼吸喘、腰腹痛等症狀時，代表主動脈體積膨大，已壓迫到周圍器官組織，必須立即治療，以降低破裂的風險。

透過主動脈支架手術，先以小切口將主動脈支架以導管的方式送往病灶處，打開釋放後即可有效阻斷主動脈瘤內的血流，使動脈瘤內的血液凝結，防止動脈瘤因為血壓不斷衝擊而膨大破裂，凡符合條件的患者，都有健保給付，術後通常能很快正常進食及行動，並能於短時間內出院。
亞大醫院心臟血管中心也建議，對於高齡長者而言，當發現主動脈瘤時，凡經評估，若身體狀況不錯，還是會建議積極處理，如同呂阿嬤接受治療後，術後又能自理生活，繼續從事喜愛的活動，並用樂觀開朗的態度帶給大家正能量，這些都是醫療團隊所樂見的。
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