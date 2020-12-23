主動脈瘤腫大突暈倒　近百歲網紅阿嬤戰勝「無聲殺手」

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不過阿嬤日前突然昏倒，家屬擔心長輩年紀大，手術風險高，經醫療團隊評估，阿嬤活動力與身體各項機能仍保持相當不錯，且主動脈瘤是一顆不定時炸彈，堪稱「無聲殺手」，一旦主動脈瘤快速膨大而破裂時，可能有猝死風險，因此建議患者仍應執行主動脈血管內支架修補手術，果然術後阿嬤恢復良好，也期待回教會見朋友、唱詩歌，四處傳福音。
亞洲大學附屬醫院心臟外科主任醫師劉殷佐指出，主動脈是帶著血液離開心臟的大血管，將血液分配到全身，因阿嬤相當高齡，動脈管壁明顯鈣化、血管彈性變差，加上血流持續刺激，使主動脈管徑不正常變大形成囊袋狀。
劉殷佐提醒，主動脈瘤初期往往沒有症狀，當出現胸痛、背痛、聲音沙啞、呼吸喘、腰腹痛等症狀時，代表主動脈體積膨大，已壓迫到周圍器官組織，必須立即治療，以降低破裂的風險。
透過主動脈支架手術，先以小切口將主動脈支架以導管的方式送往病灶處，打開釋放後即可有效阻斷主動脈瘤內的血流，使動脈瘤內的血液凝結，防止動脈瘤因為血壓不斷衝擊而膨大破裂，凡符合條件的患者，都有健保給付，術後通常能很快正常進食及行動，並能於短時間內出院。
亞大醫院心臟血管中心也建議，對於高齡長者而言，當發現主動脈瘤時，凡經評估，若身體狀況不錯，還是會建議積極處理，如同呂阿嬤接受治療後，術後又能自理生活，繼續從事喜愛的活動，並用樂觀開朗的態度帶給大家正能量，這些都是醫療團隊所樂見的。