董座林文淵閃電下台！大同高層大換血 股價開高走低
記者顏真真/台北報導
2020-12-23 10:48:53
大同高層人事大地震，林文淵接任大同董事長短短50天就下台，連總經理湯政仁也一併請辭，大同也已公告法人代表異動，競殿投資法人代表將改派盧明光、鍾依文接任，並將於今（23）日召開董事會，傳盧明光將接下董座職務。不過，大同今日早盤股價開高走低，最高一度來到29.2元，漲4.65%，但之後翻黑，下探26.7元，跌幅亦達4.3%。
大同多年的經營權之爭，好不容易在今年10月底由市場派大獲全勝後暫時底定，林文淵是市場派大股東三圓建設董事長王光祥找來的，沒想到擔任董事長才50天，林文淵昨日召開記者會自爆「今天是我在大同的最後一天」，引發市場震憾。大同隨後也在晚間發布重大訊息指出，法人董事改派代表人，競殿投資法人代表舊任者林文淵、郭添輝異動，改派盧明光、鍾依文為新任者，市場傳將由盧明光接任新董座，並將於今日召開董事會確定新人事。
盧明光曾任職德州儀器、光寶集團、中美矽晶，並創辦朋程科技，在職涯中主導超過多起併購案，在業界有「併購天王」的稱號；鍾依文先前任職鴻海集團，一度被點名為鴻海創辦人郭台銘的熱門接班人選之一。不過，對於大同高層人事大地震，今日大同股價是開高走低，以28.75元、上漲3.04%開出後，進一步攻上29.2元、漲4.65%，但隨後賣壓出籠，大同股價由紅翻黑，並下探26.7元，跌4.3%，目前仍跌逾1%，每股來到27.5元。