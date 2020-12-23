入冬首波「強烈大陸冷氣團」跨年報到 北市低溫下探12度
入冬首波「強烈大陸冷氣團」跨年報到 北市低溫下探12度
記者陳致宇／台北報導
2020-12-23 10:38:21｜2020-12-23 10:38:28
因鋒面通過影響，今（ 23 ）日全台各地皆有降雨機率，明日東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；東半部地區及大台北地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，氣象局預估，到了跨年夜恐有「強烈大陸冷氣團」等級的冷空氣來襲，且不排除強度會接近「寒流」，提醒民眾外出注意保暖。
氣象局表示，今日台灣附近有一道鋒面逐漸形成並通過，各地降雨機率增加，中部以北及東半部地區雨勢較為明顯，南部地區也有零星短暫雨的可能，而基隆北海岸及宜蘭地區會有局部大雨發生的機率，外出活動要攜帶雨具備用；溫度方面，清晨各地低溫比昨天略升，約 18 至 20 度，由於雲量偏多，預測高溫會比昨天稍降，台南以北及東半部地區約 20 至 24 度，高屏地區高溫仍有 24 、 26 度氣象局預估，明日起東北季風再度增強北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意，不過這波東北季風水氣較少，僅有東半部、大台北地區有局部短暫雨，中南部山區仍有零星短暫雨，到了 25 日雨區縮到東半部地區及大台北東側，其他地區為多雲到晴； 26 日東北季風減弱，各地氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。氣象局說， 27 日將有另一鋒面通過及東北季風再增強， 28 、 29 日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼； 30 日至 1 月 1 日又有另一波冷空氣南下，目前預估達到強烈大陸冷氣團等級，且不排除強度會接近寒流，屆時台北市低溫將下探 12 度以下。氣象局強調，此波冷空氣可能是今年入冬以來最顯著的一波，只是冷空氣強度及水氣多寡仍有調整空間，影響情況還需觀察。