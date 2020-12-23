NBA／KD聯手Irving砍48分 率籃網開幕戰血洗老東家勇士
NBA／KD聯手Irving砍48分 率籃網開幕戰血洗老東家勇士
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-23 10:41:12
被看好本季陣容有爭冠實力的布魯克林籃網，今天在開幕戰於主場對上金州勇士，而首次面對老東家的「KD」Kevin Durant攜手新夥伴Kyrie Irving合砍48分，帶領球隊以125:99痛擊Klay Thompson和Draymond Green都缺陣的勇士。
本來是眾所矚目的Durant和Stephen Curry這對前隊友的再度交手，不過此役開打後雙方實力的懸殊盡顯無疑，籃網明星控衛「德魯大叔」Irving首節就砍下了17分，幫助球隊以40:25領先。下半場勇士更是失誤不斷，無法有效組之反攻，最後就以26分之差，難堪的吞下本季首場敗仗。勇士本場比賽團隊投籃命中率低迷，只有37.4%，三分球命中率也只有30.4%，反觀籃網這兩項數據分別為45.7%和42.9%，明顯在攻防兩端都優於對手許多。
在2019年總冠軍賽受傷之後首次於正式比賽中上場的Durant，今天展現出自己依舊可怕的得分爆發力，只出賽24分鐘，就16投7中得到22分；而Irving的表現更為出色，16投10中砍下26分。而相較於籃網多點開花，勇士的得分點就比較乏善可陳了，主將Curry今天手感不佳．出賽30分鐘，總計21投7中，拿到20分、10助攻；榜眼中鋒James Wiseman得到19分、6籃板，前鋒Andrew Wiggins得到13分，Kelly Oubre僅有6分。