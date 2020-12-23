陽明山牛群「營養失衡」屢傳死亡　陽管處7措施協助越冬

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依據陽管處調查，2017年擎天崗地區、頂山-石梯嶺地區及磺嘴山分別為29、19及16頭，往年10月至隔年2月越冬期間，多有2至5頭因溫度變化死亡情形；今年1、2月較往年溫暖，自然淘汰死亡數較少，因此擎天崗地區9月份記錄到水牛最大量為39頭，族群相較2017年為多，但族群越多相對死亡隻數多。
據早期照顧牛隻的耆老表示，水牛怕連續下雨。營建署指出，從擎天崗地區氣象資料判定，今年11月連續降雨12日、12月份連續降雨高達21日，相較前2年為多，連續降雨及日照不足均加速個體衰退；而擎天崗地區野化水牛於自然棲息環境主要啃食類地毯草，其次五節芒丶台灣芒丶假柃木的嫩葉，營養相較不足，此是自然環境因素，野化水牛容易有蛋白質、礦物質缺乏造成營養失衡，也確實會造成部分個體衰弱的情形，此是經專家學者綜合判定所證實。
對此，陽管處昨（22）日與動保處進行跨領域專家會議，並做出7點結論。陽管處表示，首先將刺絲圍籬將進行動態管理，該圍籬是為保護野化水牛棲地而設立，已於12月初依舊牛路陸續打開，後續將依專家意見進行動態管理機制；承蒙民間團體緊急提供60公斤草料、30公斤豆科、10公斤岩磚4塊，但基於與野生動物互動不餵食、不干擾與不接觸原則，物資提供陽管處會同專家放置，避免影響環境；目前已將上述營養補給放置舊牛棚，後續將放置於頂山石梯嶺適當地點，今（23）日也將緊急購置甜燕麥、百慕達與苜蓿等草料60公斤放置現場。
陽管處指出，該處也將架設自動照相機持續監測牛隻取食及觀察牛隻活動力狀態，並為後續補充依據；此外，也會加強落實巡查、監測及通報機制，如發現異狀隨即通報動保處或相關單位健康判斷協處；同時，預計於24日與台大動物醫院合作進行牛隻抽樣健康檢查。
陽管處補充，未來將建立長期監測機制，監測野化牛隻族群數量與棲息環境互動因素，並組成跨領域小組提供牛隻生態棲息專業意見；此外，由於各界相當關心牛隻進度，陽管處將持續於網站上每日辦理情形最新消息讓大眾了解，避免過度擔憂。
營建署強調，國家公園是為自然資源保育而設立，擎天崗無主野化水牛長期存在於擎天崗地區，其出生、死亡和環境為一動態平衡，原則上仍不需要過多的人為干擾；陽管處本次主要是因應極端氣候對生態環境的影響，因此參酌專家建議予以緊急應變以協助越冬，並非以人為方式干擾野生動物生存；熱心民眾如欲提供草料，請提供給管理處會同專家專業統一處置，才不致於對環境造成影響，請來到擎天崗的遊客與野化水牛互動遵守不餵食、不干擾與不接觸之三大原則。