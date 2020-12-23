案771、765告訴我們什麼？醫列「9點」：記性差能開飛機

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案771、765告訴我們什麼？醫列「9點」：記性差能開飛機

編輯中心/綜合報導

2020-12-23 10:48:31｜2020-12-23 10:53:07

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心22日新增本土個案，為案771廣達集團女員工，其為案765長榮紐西蘭籍機師的密切接觸者。對此，重症加護醫師陳志金也在個人臉書上分析案771、765告訴大眾的9件事。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心22日宣布新增1例COVID-19本土病例（案771），台灣連續253天零本土確診紀錄破功，其中案771（廣達集團女員工）為案765（長榮紐西蘭籍機師）的密切接觸者。對此，重症加護醫師陳志金也臉書上列出9點「那些年，765和771告訴我們的事」。
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陳志金醫師於臉書粉專《Icu醫生陳志金》上以「那些年，765和771告訴我們的事」為題發文，其在文中列出9點分享，包括：
一、原來記性很差，還是可以開飛機

二、男人對和異性接觸的記憶「保存期限」其實很短

三、年齡不是問題，我是說逛賣場

四、台灣的警政有夠厲害

五、765不比771小三，而是小六（771-765=6 這是數學題啦！）

六、病毒不只能引起人與人，還可能引起家庭與家庭、甚至國家與國家的紛爭

七、新北耶誕城戶外集會活動停辦，民眾都會記得的兩組數字

八、檢疫期間踏出門口，出現的蹤影被罰10萬；和誰親密接觸，消失的記憶被罰30萬！可見保持良好的記憶很重要！

九、防疫期間，記下你每一天和誰接觸的最佳方法就是：每天的生活單純，天天發臉書貼文。明年還可以回顧。

▲陳志金分享「那些年，765和771告訴我們的事」。（圖／翻攝Icu醫生陳志金臉書）
▲陳志金分享「那些年，765和771告訴我們的事」。（圖／翻攝Icu醫生陳志金臉書）
中央流行疫情指揮中心於22日公布新增3名境外移入及1名本土確診，其中本土確診個案（案771）為今年12月20日公布之紐西蘭外籍機師案765的友人（30多歲女性），由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於22日確診。

指揮中心亦公布紐西蘭籍機師的活動足跡，包括12月8日11點30分到12點30分新光三越台北天母店、12月10日18點30分到19點30分遠東sogo台北天母店、12月11日11點到12點好市多南崁店。曾於上述時間地點活動民眾應自主健康管理，12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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