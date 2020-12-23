案771、765告訴我們什麼？醫列「9點」：記性差能開飛機

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一、原來記性很差，還是可以開飛機
二、男人對和異性接觸的記憶「保存期限」其實很短
三、年齡不是問題，我是說逛賣場
四、台灣的警政有夠厲害
五、765不比771小三，而是小六（771-765=6 這是數學題啦！）
六、病毒不只能引起人與人，還可能引起家庭與家庭、甚至國家與國家的紛爭
七、新北耶誕城戶外集會活動停辦，民眾都會記得的兩組數字
八、檢疫期間踏出門口，出現的蹤影被罰10萬；和誰親密接觸，消失的記憶被罰30萬！可見保持良好的記憶很重要！
九、防疫期間，記下你每一天和誰接觸的最佳方法就是：每天的生活單純，天天發臉書貼文。明年還可以回顧。
中央流行疫情指揮中心於22日公布新增3名境外移入及1名本土確診，其中本土確診個案（案771）為今年12月20日公布之紐西蘭外籍機師案765的友人（30多歲女性），由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於22日確診。
指揮中心亦公布紐西蘭籍機師的活動足跡，包括12月8日11點30分到12點30分新光三越台北天母店、12月10日18點30分到19點30分遠東sogo台北天母店、12月11日11點到12點好市多南崁店。曾於上述時間地點活動民眾應自主健康管理，12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。