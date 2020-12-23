瑞士急尋境內萬名英國遊客　專家：恐已在飛機上感染病毒

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於現在是滑雪季節，瑞士當局推測不少旅客要前往山區度假村，滑雪勝地瓦萊州（Valais）韋爾比耶（Verbier）度假村主管維格特（Simon Wiget）表示，當地旅客英國人通常會佔21%，但目前主要是法國人和瑞士當地人。目前瑞士只有少數州的滑雪設施關閉，瓦萊州、格勞賓登州（Graubünden）的滑雪設施仍部分開放。
《德國之聲》（DW）報導，瑞士當局週二（22）起開始追蹤上萬名來自英國的旅客，這些人大多是要前往阿爾卑斯山滑雪的觀光客。目前推測14日至18日禁令發出為止，有92個航班、約1萬人入境，禁令發出後的週末（19、20日）則約為3500人。
病毒追蹤演算模型「Nextstain」的開發者、流行病學專家霍德克羅夫特（Emma Hodcraft）擔憂，雖然至11月為止，瑞士境內尚未發現COVID-19的變異體，但它很可能已經傳播至瑞士或歐洲其他地區。
綜合外媒報導，包括鄰近的歐盟各國、加拿大、泰國、香港等地，約50個國家、地區宣佈禁止英國航班或旅客入境，日本也在週二（22）擬定自明日（24）起禁止來自英國的旅客入境（除日本公民）。法國早在21日宣佈對英國暫停48小時（陸海空）交通往來，交通禁令導致貨運卡車無法從英國東南部的多佛港（Dover）前往法國，回堵數公里。
法國政府宣布在當地時間週三（23）重新開放對英國的邊界管制，擁有法國居留權或歐盟居民身份的民眾，以及有必要出行原因的人士，且有72小時內的COVID-19檢測陰性證明，可以入境法國，而相關限制至少會維持至明年1月6日。法國運輸部長傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari）證實，與英國的飛機、航班、歐洲之星火車（Eurostar）等運輸將會自23日上午起恢復服務；卡在公路上的貨櫃司機，也能在接受病毒快篩後離開英國。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。