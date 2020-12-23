侯友宜：耶誕元旦活動視疫情發展 該取消就取消
記者康子仁/新北報導
2020-12-23 10:53:46
耶誕節和元旦即將到來，22日出現的本土病例，讓全台防疫拉警報。新北市長侯友宜今（23）日在市政會議上指示，新北歡樂耶誕城這2、3天的活動已經取消，未來還有幾場活動，以及八里跨年煙火和元旦升旗典禮，將視疫情發展，「改取消就取消」，不能成為防疫破口。
侯友宜表示，現在新冠病毒全球有7600萬人感染，人數持續上升，台灣已經有253天沒有本土病例，22日破功，大家要有憂患意識，也要快速調整腳步，當有1個破口出現時，就會出現2個破口，並且呈現倍數增加，他要求所屬一定要料敵從寬，隨疫情快速調整腳步，未來新北歡樂耶誕城還有幾場活動，他要求承辦單位觀旅局一定要靈活彈性運作，改取消就取消。侯友宜強調，已經出現本土病例，目前先取消這2、3天的歡樂耶誕城活動，來到耶誕城的民眾一定要戴上口罩，千萬不能鬆懈，未來幾天還有八里的跨年煙火和元旦29區升旗典禮，只要本土感染源上升，改取消就取消，新北一定要嚴格把關，不容許有破口。
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