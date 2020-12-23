罷捷團體批黃捷「賣弄風騷」！林昶佐反批：歧視年輕女性
罷捷團體批黃捷「賣弄風騷」！林昶佐反批：歧視年輕女性
記者呂炯昌/台北報導
2020-12-23 12:08:19｜2020-12-23 12:09:17
高雄市議員黃捷罷免案已成立，並定明（2021）年2月6日投票。今（23）日與黃捷同樣從時代力量退黨，私交交情甚篤的無黨籍立委林昶佐、無黨籍台北市議員林亮君、林穎孟，在立法院今（23）日舉辦「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，呼籲高雄鳳山區選民站出來，力挺黃捷挺過罷免。
出席「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」包括林昶佐、林亮君、林穎孟、北市議員黃郁芬、無黨籍苗栗縣議員曾玟學、民進黨基隆市議員張志豪、民進黨立委賴品妤、民進黨立委洪申翰等。林昶佐表示，「罷捷」的宣傳內容很多是充滿對年輕從政人員的歧視，不慣是稱呼年輕一代是菜鳥、賣弄風騷來霸凌女性從政者等，這些都是非常不樂見，罷免是民主程序的一環，但是今天議員們站出來力挺黃捷，是希望幫助她能夠挺過這一次的罷免。賴品妤表示，反對年輕女性政治人物經常對她的外貌、外觀進行批評，但是這其實跟她們的問政成績沒有關係，因為這是成本最低的抹黑，黃捷是優秀的議員，過去三個會期都獲選10大優秀議員，不管是價值、地方服務上，黃捷都是優質的議員。賴品妤批評罷捷團體說黃捷只會「翻白眼」、賣弄外表，這些都是對年輕女性政治人物的歧視。
林亮君表示，罷免是公民的權利之一，但是罷免理由必須針對民代對工作不適任的充分說明，罷捷團體的理由都是性別、年齡，這些都是對工作、問政毫無關的理由，黃捷不論在進步價值、地方建設上做了很多努力、也很多成績，但是罷免方仍然用歧視女性的理由來罷免黃捷，希望支持黃捷的選民能一起站出來，讓她能夠留在議會繼續問政。
洪申翰表示，在6月罷免高雄市長韓國瑜投票上，黃捷的市政質詢起到很大的揭露效果，今天如果對無能市長的揭露要受到罷免對待，那以後誰還敢做這些吃力不討好、逆風的事情。
黃捷表示，我在地方議員工作一直以來克盡職守、問心無愧，每個會期都獲得優秀的10大問政優質議員肯定，監督市政也沒有懈怠，希望力挺我的朋友明年2月6日罷免投票，能站出來投下反對票。如果大家認為我不適任，也能夠具體討論、提出事證。
媒體詢問時力人頭黨員事件，傳出時力決策會擬將黃捷與林穎孟移送檢調偵辦？黃捷表示，我已經退黨很久，對於時代力量的事情一直不希望多加評論，對於時力黨內的決議予以尊重。林穎孟表示，已經退黨很久，不評論他黨事務。