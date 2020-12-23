罷捷團體批黃捷「賣弄風騷」！林昶佐反批：歧視年輕女性

高雄市議員黃捷罷免案已成立，並定明（2021）年2月6日投票。今（23）日與黃捷同樣從時代力量退黨，私交交情甚篤的無黨籍立委林昶佐、無黨籍台北市議員林亮君、林穎孟，在立法院今（23）日舉辦「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」記者會，呼籲高雄鳳山區選民站出來，力挺黃捷挺過罷免。

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出席「站出來！全國進步議員委員挺黃捷」包括林昶佐、林亮君、林穎孟、北市議員黃郁芬、無黨籍苗栗縣議員曾玟學、民進黨基隆市議員張志豪、民進黨立委賴品妤、民進黨立委洪申翰等。林昶佐表示，「罷捷」的宣傳內容很多是充滿對年輕從政人員的歧視，不慣是稱呼年輕一代是菜鳥、賣弄風騷來霸凌女性從政者等，這些都是非常不樂見，罷免是民主程序的一環，但是今天議員們站出來力挺黃捷，是希望幫助她能夠挺過這一次的罷免。

林亮君表示，罷免是公民的權利之一，但是罷免理由必須針對民代對工作不適任的充分說明，罷捷團體的理由都是性別、年齡，這些都是對工作、問政毫無關的理由，黃捷不論在進步價值、地方建設上做了很多努力、也很多成績，但是罷免方仍然用歧視女性的理由來罷免黃捷，希望支持黃捷的選民能一起站出來，讓她能夠留在議會繼續問政。