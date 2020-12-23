中國A股恐隨時「爆雷」　高達104家公司大股東滿倉質押

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大股東滿倉質押的104股中，粵泰股份、東旭藍天、*ST藏格等10家公司的大股東累計質押股份數量在5億股以上，嘉凱城、ST康美、重慶鋼鐵、海航基礎、三六零5家公司的大股東累計質押股份數量超過10億股，三六零大股東質押的股份數量最多，約32.97億股。據悉，天津奇信志成科技有限公司為三六零的第一大股東，前者持有後者約32.97億股股份，對應的持股比例為48.74%。
中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林向《北京商報》分析，這些數據代表大股東資金面緊俏，上市公司的大股東現階段資金緊張。這些緊張可能是上市公司發展太快，資金需求大增，也有可能是大股東攤子太大，抗風險能力薄弱。執得投資人注意的是，在這些大股東滿倉質押的公司，由於股東資金緊張，不乏占用上市公司資金的情形。
市場評論認為，大股東質押比例較高的公司，尤其是經營狀況低迷的背景下，不免會引發投資者對公司整體運營情況的擔憂。在二級市場股價出現大幅波動的情況下，大股東高比例質押風險會更為集中地凸顯出來，面臨爆倉風險的同時，直接影響公司生產經營和控制權的穩定性。
報導統計發現，這104家公司中業績大幅下跌，ST康美的業績表現最差，今年前三季度實現的歸屬淨利潤虧損約23.72億元，同比下降7248.78%；奧維通信、迪威迅、邦訊技術3股今年前三季度實現的歸屬淨利潤分別同比下降2895.26%、1886.83%、1442.76%。而嘉應製藥、深天地A、長方集團等31股在今年前三季度實現的歸屬淨利潤同比下降在100%以上，佳沃股份、鹿港文化、春興精工等10股今年前三季度的歸屬淨利潤降幅在500%以上。