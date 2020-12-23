【NOW辯風向】直播／我們與孬的距離 網路實名制可行？
【NOW辯風向】直播／我們與孬的距離 網路實名制可行？
記者陳錦欣/綜合報導
2020-12-23 20:30:00
由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性議題的辯論節目；而今天晚上9點準時來討論的議題就是「是否支持憲法下修18歲公民權」？
網路世界就像一面雙面刃，網路的匿名性可以令人敢於發聲、勇於踢爆，然而卻也製造許多網路霸凌、假資訊，推動「網路實名制」是否可以維護網路世界的秩序，又或者會造成反效果，導致言論自由崩壞呢？今天邀請深受網路言論影響的三位藝人來賓：詹子晴、謝忻、余祥銓代表正方，談為何支持網路實名制，並由經過海選脫穎而出的優秀學生作為反方進行激辯，身為網路使用者的您會支持哪一方？今晚9點，一起來說說您的看法。 節目的核心價值是多元且開放的。我們尊重並且希望傾聽社會上的各種聲音，舉凡兩性相處、民生消費、政策議題都可以成為節目中討論的議題。 透過兩造雙方正反兩面的觀點，可以打開你的視角，增加更多看見的可能。 《NOW辯風向》將於9月9日晚間9點起，在NOWnews今日新聞臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。