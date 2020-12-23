漁網聖誕樹吸睛 澎湖海洋聖誕夜活動籲遵中央防疫措施
漁網聖誕樹吸睛 澎湖海洋聖誕夜活動籲遵中央防疫措施
記者張塵/澎湖報導
2020-12-23 11:20:08
澎湖縣政府將於12月24日晚間在縣府廣場打造一場璀璨燈光秀，以「愛澎湖、好幸福-海洋聖誕FUN喜年」為主題，搭配璀璨燈光和漁網作成的美麗聖誕樹，讓縣府廣場充滿濃濃的海洋風味，澎湖縣政府也呼籲民眾配合中央防疫政策，在人潮密集處請帶口罩，主辦單位也會在服務台準備酒精消毒，參加民眾務必做好中央疫情指揮中心規定的各項措施。
澎湖縣政府表示，全台最夯的海洋聖誕派對活動24日晚間7時，在縣府前廣場將由菊之音管弦樂團以悠揚的樂聲開場，接續由馬公市立幼兒園、明圓幼兒園及琦琦舞蹈班的小朋友們帶來歡樂的舞蹈，8時則帶來三分鐘燈光秀，歡迎民眾到場共襄盛舉。旅遊處表示，為推廣落實海洋保育理念，縣府廣場前的聖誕樹以海廢再生利用、簡約高雅為設計理念，打造出時尚與環保兼具的聖誕樹，主要材料以漁網分置內外兩層，並掛上由海廢浮球塗裝成的金、銀色系球體加以裝飾，再以燈光投射與地上的可變色圓球燈，營造出溫馨暖人的氣氛。
澎湖四面環海，以海立縣，縣長賴峰偉致力推行海洋友善教育並維護海洋環境與生態，縣府旅遊處以漁網和浮球打造這座海洋風格聖誕樹，更是呼應縣政焦點，並期望澎湖鄉親以海為榮，與海共存，深愛澎湖這片幸福島嶼。聖誕將至，佳節活動越來越精彩別緻，縣府在活動現場聖誕糖果點心與現場民眾分享溫暖，也呼籲民眾配合中央防疫政策，人潮密集處請帶口罩，服務台也備有酒精消毒，同時縣府旅遊處、政風處、建設處、民政處、消防局、農漁局、警察局、稅務局、社會處、行政處、教育處也聯席到場發送小禮品，期待在寒冷的夜晚讓每一位民眾留下美好的回憶。