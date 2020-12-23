巷仔內／疑遭境外勢力干擾　蔡蘇互挺破除不合傳聞

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事實上，蘇貞昌入閣的時間將近2年，已超過前任閣揆林全、賴清德的就任時間，因此近日撤換內閣的風聲頻傳，甚至還有人開始點名接任人選。對此，府院人士私下都認為，目前蔡英文並沒有要換掉蘇貞昌的意思，但之所以會傳出這樣的風聲，他們直指一個源頭，就是一個月前、11月19日中共官媒《人民日報海外版》一篇題為「蘇貞昌惡貫滿盈難逃歷史審判」的社論。
府院人士質疑，一個月前，中共官媒先放出批評蘇貞昌的風聲，意圖要擾亂台灣內政、鬥掉蘇貞昌，而台灣內部也立刻有一些附和的聲音，於是風波才越滾越大。
一名黨政人士表示，以常理來看，閣揆會異動，是因為社會聲望、民眾滿意度很低，但蘇內閣目前的滿意度和不滿意度至少都是一半一半。這波撤換閣揆的風聲，是源自於中共官媒的那篇文章，所以，「不可能讓他們（中國）伸手進來擾動內政」。
該人士也說，蘇貞昌團隊的整體執行力，是歷來少見，包括防守非洲豬瘟、發放三倍券等等，雖然過程中遭受很多攻擊，但後來證明效果卓著，蘇貞昌治軍受到肯定。再者，現在國際疫情嚴峻，台灣依舊面臨很大的挑戰跟衝擊，總統要穩健內政，不能被外部勢力操弄。
為了破除不合傳聞，12月15日，蔡總統前往考試院出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，在受訪時突然握起拳來、振臂揮動，喊出蘇貞昌的招牌口號「衝衝衝」，還說「院長加油」；而蘇貞昌在17日受訪時也透露，他們私下見面時，蔡英文也對他比了「衝衝衝」的手勢。
到了20日，蔡蘇都前往台東車站，出席「台鐵南迴鐵路電氣化通車典禮」，同一天，也一起出席新北市屏東同鄉會。隔天、21日上午，蔡蘇皆出席第11次全國科學技術會議開幕典禮，在24小時之內蔡蘇3度同台，各界都解讀，這是兩人刻意同台、破除不合傳聞的舉動。
黨政人士表示，南迴鐵路電氣化通車，這麼重大的政策落成，總統和行政院長本來就都會出席，這算是「標配」。而屏東同鄉會的活動，他們兩個都有地緣關係，也都會參加。所以，兩人其實並沒有刻意安排要同台亮相，外界也不用過度解讀。
黨政人士也透露，日前蔡總統公開比出「衝衝衝」手勢，為蘇貞昌加油，這是她自己想出來的，沒有人要求她這麼做，「一個手勢勝過千言萬語」。
另一名黨政高層人士指出，沒有看到什麼內閣改組的跡象，以時間點來講，現在正在處理開放萊豬的議題，比起立法院的表決大戰，重點其實在於開放之後的後續管理，如果管理得好，這一題才算解決，因此，蘇貞昌也沒有急著要被換掉的原因。
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