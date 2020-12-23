巷仔內／疑遭境外勢力干擾　蔡蘇互挺破除不合傳聞

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

巷仔內／疑遭境外勢力干擾　蔡蘇互挺破除不合傳聞

記者鄭宏斌／特稿

2020-12-23 11:44:07

國民黨立委洪孟楷29日喊話，他呼籲蔡英文總統、蘇貞昌院長先帶頭吃美豬三個月。（圖／翻攝蔡英文臉書）
▲蔡英文總統（左）和行政院長蘇貞昌近日互動多，以行動破除不合傳聞。（圖／翻攝蔡英文臉書）
近日內閣改組、行政院長蘇貞昌即將下台的傳聞甚囂塵上，任憑府院如何澄清，依舊傳了一個月，甚至，以前「蔡蘇心結」的過往也屢屢被各界拿出來炒作。為了破除不合傳聞，蔡英文總統和蘇貞昌多次公開發言互挺，最近也在2日之內同台3次，以行動證明彼此關係良好。《NOWnews今日新聞》調查，其實，蔡蘇在24小時之內3度同台，並非刻意安排的橋段，只是行程上的巧合。府院人士質疑，這一波內閣改組的風聲，一開始是對岸的媒體先帶風向、意圖干擾台灣內政，我方有心人士再配合炒作，目前有萊豬和防疫等重大政策當前，蔡總統必須穩定內政，盡可能支持蘇內閣團隊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡政府明年元旦就要開放萊豬進口，立法院朝野也將展開表決大戰。值此同時，在相隔253天之後，台灣又出現COVID-19本土病例。萊豬加上防疫，已讓蔡政府焦頭爛額，偏偏蘇揆下台的風聲一傳再傳，已讓府院幕僚不勝其擾。
事實上，蘇貞昌入閣的時間將近2年，已超過前任閣揆林全、賴清德的就任時間，因此近日撤換內閣的風聲頻傳，甚至還有人開始點名接任人選。對此，府院人士私下都認為，目前蔡英文並沒有要換掉蘇貞昌的意思，但之所以會傳出這樣的風聲，他們直指一個源頭，就是一個月前、11月19日中共官媒《人民日報海外版》一篇題為「蘇貞昌惡貫滿盈難逃歷史審判」的社論。

府院人士質疑，一個月前，中共官媒先放出批評蘇貞昌的風聲，意圖要擾亂台灣內政、鬥掉蘇貞昌，而台灣內部也立刻有一些附和的聲音，於是風波才越滾越大。

一名黨政人士表示，以常理來看，閣揆會異動，是因為社會聲望、民眾滿意度很低，但蘇內閣目前的滿意度和不滿意度至少都是一半一半。這波撤換閣揆的風聲，是源自於中共官媒的那篇文章，所以，「不可能讓他們（中國）伸手進來擾動內政」。

該人士也說，蘇貞昌團隊的整體執行力，是歷來少見，包括防守非洲豬瘟、發放三倍券等等，雖然過程中遭受很多攻擊，但後來證明效果卓著，蘇貞昌治軍受到肯定。再者，現在國際疫情嚴峻，台灣依舊面臨很大的挑戰跟衝擊，總統要穩健內政，不能被外部勢力操弄。

為了破除不合傳聞，12月15日，蔡總統前往考試院出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，在受訪時突然握起拳來、振臂揮動，喊出蘇貞昌的招牌口號「衝衝衝」，還說「院長加油」；而蘇貞昌在17日受訪時也透露，他們私下見面時，蔡英文也對他比了「衝衝衝」的手勢。

到了20日，蔡蘇都前往台東車站，出席「台鐵南迴鐵路電氣化通車典禮」，同一天，也一起出席新北市屏東同鄉會。隔天、21日上午，蔡蘇皆出席第11次全國科學技術會議開幕典禮，在24小時之內蔡蘇3度同台，各界都解讀，這是兩人刻意同台、破除不合傳聞的舉動。

黨政人士表示，南迴鐵路電氣化通車，這麼重大的政策落成，總統和行政院長本來就都會出席，這算是「標配」。而屏東同鄉會的活動，他們兩個都有地緣關係，也都會參加。所以，兩人其實並沒有刻意安排要同台亮相，外界也不用過度解讀。

黨政人士也透露，日前蔡總統公開比出「衝衝衝」手勢，為蘇貞昌加油，這是她自己想出來的，沒有人要求她這麼做，「一個手勢勝過千言萬語」。
另一名黨政高層人士指出，沒有看到什麼內閣改組的跡象，以時間點來講，現在正在處理開放萊豬的議題，比起立法院的表決大戰，重點其實在於開放之後的後續管理，如果管理得好，這一題才算解決，因此，蘇貞昌也沒有急著要被換掉的原因。

總統府澄清「無內閣改組規劃」　呼籲有心人士適可而止
傳蘇貞昌將下台？鄭運鵬：做太好要內閣改組講不通
影／有意換掉蘇貞昌？蔡英文駁內閣改組傳言
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀