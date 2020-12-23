12月最後5天「3生肖」好運連連！第三位鈔票不斷進口袋
12月最後5天「3生肖」好運連連！第三位鈔票不斷進口袋
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 12:07:42
很快地，2020年即將告一段落，在12月所剩的日子裡，究竟哪些人還能喜迎好運呢？專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄今（23）日就公布，12月最後5天，有「3大生肖」將會鴻運當頭，不僅運勢超旺，還能一帆風順，其中，「生肖馬」更是橫財連發，錢財不斷進口袋。
生肖龍屬龍的人，容易獲得不錯的賺錢良機，加上本月他們凡事多有人助，他們敢想敢做，不怕失敗，招財進財。同時又受到財星眷顧，可謂是好運連連。如果學會釋放壓力，管理情緒，準備充分，成事順利。
生肖蛇
屬蛇的人，頭腦十分靈活，做事也頗周全，智商高，情商也相當過人，就在天冷的當下，屬蛇人的好運更上一層樓，冬衣上身之時，也是事業晉升之日，屬蛇人近期事業運勢是加倍好轉，家財旺盛不已！
生肖馬屬馬的人，意外之財頻發，千萬橫財滾進腰包，12月底最後5天，定一夜暴富，雙喜臨門，橫財連發，錢財無憂，可謂是一帆風順，事事如意。運勢非一般的好，各種貴人都幫助，加上自己也十分努力，將會步步高升，錢財不斷進口袋。不僅如此，和他們多相處運氣也會好起來喔！快快尋覓一下屬馬的朋友吧！（編輯：許苡晴）