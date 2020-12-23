富邦金宣布收購前日盛金爆大量　金管會清查有無內線交易

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對此，黃天牧解釋，處理很多公務機密時，即使有也不能說，當時我是說「不評論個案」，尤其這是上市及上櫃公司公開收購案，非常敏感，他也向委員致歉，在職務上必須保守秘密，也怕影響股市波動，所以要很小心，因此就算知道有這件事情也不能對外說。
不過，林楚茵進一步指出，就日盛金5日均量來看，只有4512張的量，10日均量也才3336張，但12月14日單日卻爆出13152張的大量，她質疑這中間有沒有內線交易？金管會該不該查？黃天牧則要委員放心，他說「早就在查了，而且不只是12月，我們都在查，你放心」。
黃天牧還強調，所有交易都會留下軌跡，都會在證交所或櫃買中心監視制度查核範圍內。至於是否「異常」爆量？交易所的監視機制會有標準，但所有股票的交易量如果波動大，證交所都會注意，尤其針對這個案子，他已交代證期局要特別注意。
民進黨立委郭國文質詢時也提到，日盛金大股東建群負責人陳銘達對於證明非中資的補件資料還未送達，還有2個加拿大收益人金管會也還沒視訊，質疑這些都是人頭，背後的資金是明天系創辦人肖建華，金管會根本無法證明肖建華是中資。
郭國文並認為新生銀行持有的股權高於建群投資，但當初2009年雙方簽訂的合約中，建群擁有優先准駁與認購權。對此，金管會銀行局長莊琇媛說，根據銀行局了解，在此投資協議中，公開收購案中彼此不受到約束。黃天牧則回應，若外界質疑中資建群，可以把股票賣掉、回到台灣人自己控制不是更好。