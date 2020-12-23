加強防疫 蘇貞昌：政府嚴厲執行相關罰則
記者鄭宏斌／台北報導
2020-12-23 12:07:54
在相隔253天之後，台灣又出現COVID-19新冠肺炎本土病例。為了加強防疫，指揮中心已宣布相關集會活動的防疫措施，行政院長蘇貞昌今（23）日透過臉書表示，台灣進入防疫的下半場，請大家遵守規矩，戴口罩、勤洗手、多消毒、少聚眾，政府會嚴厲執行相關罰則。請大家多配合，不要讓全民打拚的成果付諸東流，一起守護全民安全。
蘇貞昌指出，防疫需要大家同心協力，造成破口卻只需一己之力，台灣堅守疫情超過250天，卻再次出現本土案例，這也提醒我們絕對不該鬆懈，政府也會加強防疫。蘇貞昌說，針對接下來的跨年大型集會活動，指揮中心已經宣布將加強相關集會活動防疫措施如下：
（1） 場內應提供足量消毒物品、公廁提高消毒頻率、不得販售飲食。
（2） 室內活動落實實聯制、不得販售無座位票，須規劃量體溫及手部消毒的固定入口。
（3） 參與活動全程佩戴口罩，禁止喝水以外的飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。
（4） 居家檢疫、隔離、自主健康管理期間，有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的人，不得參加相關活動。
（5） 為利通知防疫相關訊息，請攜帶手機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。