名家論壇》黃至堯／學習的秘密

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研究人員曾作過實驗，老鼠在活動後休息，腦部將產生新的神經活動跟新神經元。休息時神經元將進入大腦的長期記憶儲存部位，老鼠得以記住他們的體驗記憶形成學習的基礎。簡單的說，大腦必須休息放鬆，如果被訊息塞爆，很難學習成長。
早在1996年《路透社》就對1300位經理人進行調查，並寫了一篇為訊息而死的報導：77%受訪者指出，同事間緊張的關係及工作滿意度降低和過量訊息有關；42%受訪者把健康不佳歸因於訊息帶來壓力；61%受訪者表示過量訊息使他們必須取消社交活動；60%受訪者表示大量訊息導致他們無法從事休閒活動。
20多年前調研在今天仍然成立，現代人離開手機就會不安，大腦每分每秒都在接受刺激，大腦長期損耗記憶力將減退。務必保留一小段時間不被手機打擾，讓自己沉靜下來，讓大腦放鬆比以前更有必要。
知名記憶大師陳俊生老師說：「每個人都有記憶潛能，我們過於依賴科技帶來的便利，導致長期記憶喪失。英國伯明罕大學認知神經科學家溫伯（Maria Wimber）針對 6000名成年人記憶習慣進行研究，超過三分之一的受訪者習慣靠電腦／手機存取。當大腦被手機外包，我們只會越來越笨。」
心理學家泰勒（Jim Taylor）對思考定義如下：「根據我們的經驗、知識及洞察來深思、推理得出結論的能力。它使我們得以為人，使我們能夠溝通、創造、發展、進步變的文明。碎片化的資訊使知識取得變的更加容易，讓思考的機會越來越少。」
邏輯思考最重要的一點就是經常在腦中檢視自己認為對的答案是否合乎邏輯，嘗試不斷推翻現有的已知，才能確保自己不斷成長! 每一個人的大腦都可以reset。在任何時候你都可以決定大腦運作方式，不要給自己任何不能成功的理由，記住，失敗者找的是藉口，成功者要找的是方法，我們一起加油！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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