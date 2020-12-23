公車司機故意騙身心障礙學生下車！全場怒了：投訴他

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公車司機故意騙身心障礙學生下車！全場怒了：投訴他

編輯中心/綜合報導

2020-12-23 12:35:53

▲台中靜宜大學一名邱姓女大生，2日搭乘台中客運公車，下車時不慎遭車門夾頸8秒，司機才緊急將公車門再度開啟，邱女飽受驚嚇，事後以情緒化的字眼評論司機，不過監視器畫面曝光之後，真相卻引發外界兩極看法。圖為示意圖非當事車輛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友目擊一位客運司機，明明有到達目的地，卻在身心障礙乘客詢問時謊稱沒到，騙對方下車。（示意圖／翻攝自Pixabay）
真的需要多一些同理心！有位女網友爆料，自己搭公車前往台中火車站時，看見一位疑似有智能障礙的學生上車，學生詢問司機是否有到台中火車站，司機竟回答沒有，還騙他說車是開往台北的，要他下車。結果學生就真的傻傻下車，讓目擊整個過程的網友相當生氣，不解司機為何要惡整學生，引發熱議。
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有位女網友在PTT發文透露事情經過，指出該公車明明有到達台中火車站，但司機面對疑似有智能障礙的學生詢問時，不知道是察覺學生不是普通人還是怎樣，竟態度很差地謊稱沒到，還騙說公車是開往台北，叫學生下車。原PO直言自己看到很生氣，正想過去揭穿真相時，學生卻已經聽話下車，讓原PO無奈「好難過，為什麼生病了還要被這樣充滿惡意的對待」。
文章一出掀起熱烈討論，網友全都怒了，紛紛在底下留言回覆說，「支持客訴」、「超誇張」、「惡質司機很多，還看過老婆婆上車比較慢被司機叫罵一整路的」、「這個司機也太壞心」、「有些司機真的不知道態度在差幾點的」、「這真的不行，擺明欺負人」、「希望大家能溫暖對待真的需要幫助的人」。
▲台中客運稽查課長致歉並表示已將該位司機記過處分。（圖／翻攝自批踢踢）
▲台中客運稽查課長致歉並表示已將該位司機記過處分。（圖／翻攝自批踢踢）
隨後原PO也補充自己已經去客訴了，也有向台中市市政信箱陳情。而台中客運稽查課長何璋慰也在該文底下回覆表示，「抱歉，有關此事經本公司查察，該駕駛同仁確實有不當言論，對於造成該位高中同學的不便，我們深感不安，我們除了向該位高中同學致歉外，也已對該駕駛同仁進行教育，並記大過，予以懲誡。台中客運稽查課長何璋慰敬上」。（編輯：倪浩軒）
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