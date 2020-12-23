公車司機故意騙身心障礙學生下車！全場怒了：投訴他
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 12:35:53
真的需要多一些同理心！有位女網友爆料，自己搭公車前往台中火車站時，看見一位疑似有智能障礙的學生上車，學生詢問司機是否有到台中火車站，司機竟回答沒有，還騙他說車是開往台北的，要他下車。結果學生就真的傻傻下車，讓目擊整個過程的網友相當生氣，不解司機為何要惡整學生，引發熱議。
有位女網友在PTT發文透露事情經過，指出該公車明明有到達台中火車站，但司機面對疑似有智能障礙的學生詢問時，不知道是察覺學生不是普通人還是怎樣，竟態度很差地謊稱沒到，還騙說公車是開往台北，叫學生下車。原PO直言自己看到很生氣，正想過去揭穿真相時，學生卻已經聽話下車，讓原PO無奈「好難過，為什麼生病了還要被這樣充滿惡意的對待」。文章一出掀起熱烈討論，網友全都怒了，紛紛在底下留言回覆說，「支持客訴」、「超誇張」、「惡質司機很多，還看過老婆婆上車比較慢被司機叫罵一整路的」、「這個司機也太壞心」、「有些司機真的不知道態度在差幾點的」、「這真的不行，擺明欺負人」、「希望大家能溫暖對待真的需要幫助的人」。隨後原PO也補充自己已經去客訴了，也有向台中市市政信箱陳情。而台中客運稽查課長何璋慰也在該文底下回覆表示，「抱歉，有關此事經本公司查察，該駕駛同仁確實有不當言論，對於造成該位高中同學的不便，我們深感不安，我們除了向該位高中同學致歉外，也已對該駕駛同仁進行教育，並記大過，予以懲誡。台中客運稽查課長何璋慰敬上」。（編輯：倪浩軒）