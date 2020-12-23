跨年防疫怎麼辦？陳其邁：分區防疫強度強化
記者鄭婷襄/高雄報導
2020-12-23 12:56:03｜2020-12-23 12:56:27
中央疫情指揮中心昨（22）日公布，新增一起COVID-19本土病例，恰逢年底跨年活動將近，衛福部長陳時中也公布加強集會防疫措施，針對高雄跨年，高雄市長陳其邁強調，高雄跨年場域大，與其他縣市的活動不太相同，會分區做不同防疫強度的強化，讓跨年活動能夠很平安。
時隔253天，台灣再傳出本土病例，各縣市的跨年活動辦不辦？高雄市長陳其邁今（23）日參加高雄市議會第3屆第4次定期大會閉幕時受訪指出，這個是一個本土的個案，也找到感染源，足跡在台北、桃園一帶，也並非社區傳播，所以這段時間也一直加強居家檢疫，從移工、船員到新發生機組員的個案，都在逐步強化整體的防疫措施。針對跨年活動，陳其邁認為，各縣市跨年的活動其實情況都不太一樣，會牽涉到的就是能不能保持社交距離，有沒有足夠的口罩進行個人防護，像高雄跨年場域是從鼓山、鹽埕、苓雅，也包括一部分的前鎮區，範圍比較大，其他縣市的跨年活動都是比較集中，所以會分區做不同防疫強度的強化，讓跨年活動能夠很平安，做好防疫措施。陳其邁表示，他也跟中央疫情指揮中心CDC建議，希望在北部能進行更嚴謹的疫調，框列可能被接觸者，過去在擔任行政院副院長的時候，也做過相關大數據防疫、科技防疫的部分，並強調高雄跨年的部分市府對於口罩，或是活動分區的防疫都會加強，請民眾放心。