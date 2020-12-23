網瘋傳紐籍確診機師足跡！陳時中：要請政風調查
記者劉雅文/台北報導
2020-12-23 15:22:06
日前紐西蘭籍機師違反防疫規定，導致多人染疫，甚至國內打破253天零本土紀錄，造成廣達電腦企業子公司員工確診，針對網路瘋傳這名紐籍機師案765的疫調行蹤，指揮中心今（23）天也出面說明。
根據了解，這名紐籍機師，在網路上被爆出比指揮中心更多新足跡，其中包括鼎泰豐天母店、象山和台北車站等地方。陳時中提到，針對相關疫調，原則就是可以掌握的就不公開，不能掌握或接觸廣泛非特定人士，就會公開，面對多家媒體追問，網路揭露的疫調行蹤有飯店跟餐廳，為什麼昨日沒有一併公布，陳回應：「你就不用再問了，一切足跡以指揮中心公布的為主」，至於部分媒體揭露的詳細疫調內容，陳時中強調要請政風人員調查。指揮中心發言人莊人祥也提到，有涉及個案的疫調資料是不管真假，真的就違反傳染病防治法，假的話也是涉及散佈假訊息，希望大家都不要去轉傳，希望民眾積極配合。
莊人祥也提到，疫調資料是密件，在發的時候有請他們不要亂傳，有外洩的部分，會做後續政風處調查，莊強調，獵巫對疫情調查不會有好處，這些地方會加強清消，指揮中心公布案765足跡，莊解釋，沒有列出來的餐廳或是相關的地方，都會有衛生局人員調查，有員工不舒服也會衛教，請大家放心。
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