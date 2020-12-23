藍委公布「蘇貞昌十大唬爛驚句」網酸：條條都是罪狀！

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鄭正鈐指出，針對萊豬食安議題，整理了蘇貞昌「十大唬爛驚句」，近期最令人印象深刻的就是，謊稱信功肉品加工業者支持進口美國萊豬，被業者打臉，而特別諷刺的是，2012年蘇貞昌分別在臉書與出席民進黨立院黨團會議時說 :「在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕不能寬鬆的，就是食品安全。」、「國人的健康及食品安全衛生沒有放水、鬆懈的餘地。」今日的蘇貞昌卻罔顧人民對萊劑安全疑慮，開放萊豬全豬進口，甚至有高達75.5%民眾擔心誤食萊豬，但他卻堅持不肯標示萊豬。
鄭正鈐透露蘇貞昌在立院專案報告時，不但公然謊稱全球有100多國都已開放萊豬進口，就只有台灣不開放，但事實上，國際上有160國禁止萊劑使用，據媒體報導，僅75國開放，即6成以上國家禁止萊豬進口，蘇還指2012年7月codex訂定萊劑標準後，時任民進黨主席的他，當下同意以國際標準面對美豬美牛進口，並堅守民進黨一貫立場，始終如一，但是，2012年蘇貞昌同意的僅是美牛不是美豬，他在隔年還公開嗆馬政府要求要遵守牛豬分離承諾。
此文一出，網友紛紛表示 :「騙神都不算什麼，騙人民小意思剛好而已」、「看到這位驚句王就來火！」、「騙神明的報應還不夠吧！」、「就等神明大顯神威，讓他死無葬身之地！」、「還在繼續相信詐騙集團的謊話嗎？」、「神明有用還要總統幹嘛？」、「條條都是罪狀」、「罄竹難書」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼