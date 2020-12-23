藍委公布「蘇貞昌十大唬爛驚句」網酸：條條都是罪狀！

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藍委公布「蘇貞昌十大唬爛驚句」網酸：條條都是罪狀！

新頭殼newtalk

2020-12-23 14:40:45

▲ （圖／新頭殼）
▲ 行政院長蘇貞昌近來被爆出多起爭議事件，立委鄭正鈐列出「蘇貞昌十大唬爛驚句」。（圖／新頭殼）
行政院長蘇貞昌近來被爆出多起爭議事件，備受外界矚目，立委鄭正鈐今（23）日在臉書上以「蘇貞昌十大唬爛驚句」為題，整理了蘇貞昌的爭議發言，他反問大家，蘇貞昌的哪一句唬爛驚句，是您心中的排行第一？
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鄭正鈐稍早在臉書上表示，蘇貞昌說，他這個人起碼對自我要求很嚴格，他不會說謊，但他曾對神明承諾，不會在台北縣選第三次，卻「連神明都敢騙」。蘇貞昌還說，他並不看重行政院長一職，而是看重自己有沒有「對得起天地和人民」。但事實上，超過7成民眾反對開放萊豬，他仍罔顧民意，強勢開放萊豬進口，這樣真對得起天地和人民？
鄭正鈐指出，針對萊豬食安議題，整理了蘇貞昌「十大唬爛驚句」，近期最令人印象深刻的就是，謊稱信功肉品加工業者支持進口美國萊豬，被業者打臉，而特別諷刺的是，2012年蘇貞昌分別在臉書與出席民進黨立院黨團會議時說 :「在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕不能寬鬆的，就是食品安全。」、「國人的健康及食品安全衛生沒有放水、鬆懈的餘地。」今日的蘇貞昌卻罔顧人民對萊劑安全疑慮，開放萊豬全豬進口，甚至有高達75.5%民眾擔心誤食萊豬，但他卻堅持不肯標示萊豬。

鄭正鈐透露蘇貞昌在立院專案報告時，不但公然謊稱全球有100多國都已開放萊豬進口，就只有台灣不開放，但事實上，國際上有160國禁止萊劑使用，據媒體報導，僅75國開放，即6成以上國家禁止萊豬進口，蘇還指2012年7月codex訂定萊劑標準後，時任民進黨主席的他，當下同意以國際標準面對美豬美牛進口，並堅守民進黨一貫立場，始終如一，但是，2012年蘇貞昌同意的僅是美牛不是美豬，他在隔年還公開嗆馬政府要求要遵守牛豬分離承諾。

此文一出，網友紛紛表示 :「騙神都不算什麼，騙人民小意思剛好而已」、「看到這位驚句王就來火！」、「騙神明的報應還不夠吧！」、「就等神明大顯神威，讓他死無葬身之地！」、「還在繼續相信詐騙集團的謊話嗎？」、「神明有用還要總統幹嘛？」、「條條都是罪狀」、「罄竹難書」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
立委鄭正鈐今日針對行政院長蘇貞昌的爭議發言，在臉書上以「蘇貞昌十大唬爛驚句」為題發文反問大家，哪一句是您心中的排行第一？ 圖：張良一/攝（資料照片）
立委鄭正鈐今日針對行政院長蘇貞昌的爭議發言，在臉書上以「蘇貞昌十大唬爛驚句」為題發文反問大家，哪一句是您心中的排行第一？ 圖：張良一/攝（資料照片）
 
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