大同董總又換人 前鴻海高層入列充滿想像空間
財經中心/台北報導
2020-12-23 13:59:00｜2020-12-23 14:17:21
林文淵昨（22）日宣布閃退大同董座，引發各界議論。而大同昨日晚間也發布重訊公告法人異動，競殿投資法人代表將改派盧明光、鍾依文接任。盧明光為前中美晶董座，也是大同校友，而鍾依文曾是鴻海高層，一度被點名為接班人選之一，如今兩人進入大同經營團隊，也讓外界充滿想像空間。盧明光蓄勢待發要發揮「併購天王」的角色擴展大同業務？又或者鴻海也對大同有興趣？
大同昨日晚間發布重大訊息指出，法人董事改派代表人，競殿投資法人代表舊任者林文淵、郭添輝異動，改派盧明光、鍾依文為新任者。盧明光畢業於大同工學院電機系，創立的朋程科技是汽車整流器供應商，至今仍是董事長。而他之前也任職德州儀器、光寶集團、中美晶。值得一提的是，盧明光投資眼光快、狠、準，接任中美晶董座期間完成了4次跨國併購，擴大半導體布局，也投入太陽能發電系統，關注於綠能產業，其子公司環球晶同樣成長茁壯成全球第三大矽晶圓廠。外界認為，以他的能力有機會可以迅速讓大同集團轉虧為盈、擴張版圖。
至於鍾依文之前任職於鴻海，2009年曾被當時的董事長郭台銘，在旺年會上回應媒體接班人訊息時點名的新秀，且已是第二度被點名，當時他任職於個人電腦嵌入式事業群，是當時鴻海進軍NB市場的前鋒，他也曾任鴻海機電整合組件產品事業群總經理。
如今鍾依文的名字出現在大同新經營熱門團隊名單中，市場也傳出鍾依文此次出線，背後可能與鴻海相關，未來不排除間接投資入股大同，又或者與之合作聯盟，因為集團強攻電動車與智慧能源也息息相關。據了解，鍾依文已經離開鴻海集團許久，對於外傳將入主大同或其他傳言，截稿之前鴻海並未有任何回應。
大同新經營團隊即將上任，市場消息傳言不斷，但對小股東們來說，還是最希望有實力的專業經理人，帶領大同再度擦亮招牌。