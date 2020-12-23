本土案例接觸者採檢結果出爐 170人陰性、3人待驗中
本土案例接觸者採檢結果出爐 170人陰性、3人待驗中
記者劉雅文/台北報導
2020-12-23 14:53:11
日前紐西蘭籍機師違反防疫規定，導致多人染疫，甚至國內打破253天零本土紀錄，造成廣達電腦企業子公司員工確診(案771)，針對這名案771本土病例的接觸者，指揮中心表示，已經在昨天全數採檢。
指揮官陳時中表示，目前針對案771的接觸者，共匡列了173人（170人為同公司員工），目前採檢結果170人PCR檢驗陰性，還有3位檢驗中，先前接觸者中有4位有症狀的，也都經過2採陰性了。另外，針對航空器群聚案，全案共計匡列97名接觸者，已採95名，89名陰性、3名陽性(案765、766、771)，3名檢驗中，2名待採檢。針對民眾憂心本土案例趴趴走，究竟案771的足跡要不要公佈？莊人祥透露，個案除了在4樓，還有到其他樓層開會，衛生局跟公司都有擴大調查，案771都是步行到公司上班，主要都是在公司活動，相關有外出的地點，也都會去根據是否會接觸「非特定」人士來去處理，目前疫調看來並沒有，所以不會將他的足跡來對外公布。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。