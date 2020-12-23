本土案例接觸者採檢結果出爐　170人陰性、3人待驗中　

日前紐西蘭籍機師違反防疫規定，導致多人染疫，甚至國內打破253天零本土紀錄，造成廣達電腦企業子公司員工確診(案771)，針對這名案771本土病例的接觸者，指揮中心表示，已經在昨天全數採檢。

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指揮官陳時中表示，目前針對案771的接觸者，共匡列了173人（170人為同公司員工），目前採檢結果170人PCR檢驗陰性，還有3位檢驗中，先前接觸者中有4位有症狀的，也都經過2採陰性了。

另外，針對航空器群聚案，全案共計匡列97名接觸者，已採95名，89名陰性、3名陽性(案765、766、771)，3名檢驗中，2名待採檢。