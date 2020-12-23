NBA／技壓詹皇！PG洛城大戰爆發砍33分　率快艇擊退湖人

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第3節尾聲Leonard下場休息，George增加進攻欲望，並且連續拿下10分，讓快艇該節戰罷取得11分超前；末節湖人在LeBron James的穿針引線下，試圖追近比分，但此時PG再度站了出來，他命中2顆三分球，包括一次「四分打」，讓球隊再次領先到雙位數。
而在這之後，Leonard也重新回到球場，他命中2個中距離，George在暫停回來後又補上致命一槍、投進高難度外線，快艇拉開差距到17分。最後幾分鐘，湖人換下了James和Anthony Davis，等同提前放棄比賽，快艇最終就以7分差贏球。
George上賽季在季後賽表現失常，又被媒體爆料在球隊中享有特權，也讓他成為眾矢之的，然而今天他在球場上用表現證明自己，整場維持相當好的手感，18投13中，包括三分球8投5中，得到33分、6籃板、3助攻。
除了他之外，Leonard本場26投10中，也有26分、3助攻的進帳，另外還完成3次抄截‵．新同學Serge Ibaka今天擔任球隊先發中鋒，得到13分、5籃板、1阻攻，Lou Williams和I. Zubac各自從板凳上貢獻了11分。
湖人方面，James今天拿到球隊最佳的22分、5籃板、5助攻，然而命中率卻是不理想的17投7中，Davis今天的表現也有點失常，只有18分、7籃板的進帳。