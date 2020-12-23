飾演消防員情緒崩潰　林柏宏：心理容易有創傷

「消防職人劇」《火神的眼淚》，今（23日）再釋出「前導預告眼淚篇」，溫昇豪滿臉愧歉安撫飾演他妻子的柯奐如、林柏宏站在高樓伸手欲拯救意圖輕生的女子、陳庭妮著消防衣驚險攀爬3層樓高的關東梯救援、劉冠廷臉被濃煙燻黑、摸黑搜救等精彩場景首次曝光。
導演兼編劇蔡銀娟表示：「很多人不知道救護車裡為傷病患急救、疫情期間運送疑似或確診病例患者的幾乎都是消防員，他們的工作不只打火，救護反而佔很大比例。每天不斷面對生死，更要面對自己內心的衝突。」
劉冠廷則表示自己在經歷打火救護實習後，完全無法想像消防員每天所面對的職場，他嘆：「演出《火神的眼淚》之後最大的不同是，當你跟著消防隊出勤實習時，現場沒有演員、工作人員，更沒有安排好的橋段，眼睛所看到的一切都是真實的，在戲劇裡發生的一切故事，都是導演從這些真實存在的消防員身上取材的，這些出生入死的狀態每天都發生在他們的身上。」
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