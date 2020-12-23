飾演消防員情緒崩潰　林柏宏：心理容易有創傷

「消防職人劇」《火神的眼淚》，今（23日）再釋出「前導預告眼淚篇」，溫昇豪滿臉愧歉安撫飾演他妻子的柯奐如、林柏宏站在高樓伸手欲拯救意圖輕生的女子、陳庭妮著消防衣驚險攀爬3層樓高的關東梯救援、劉冠廷臉被濃煙燻黑、摸黑搜救等精彩場景首次曝光。

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導演兼編劇蔡銀娟表示：「很多人不知道救護車裡為傷病患急救、疫情期間運送疑似或確診病例患者的幾乎都是消防員，他們的工作不只打火，救護反而佔很大比例。每天不斷面對生死，更要面對自己內心的衝突。」

▲溫昇豪在《火神的眼淚》中飾演消防員，在妻小與工作中陷入兩難。（圖 / 公視提供）

預告影片中，林柏宏獨自坐在空盪浴室憂鬱落淚，林柏宏表示：「消防員每天都在面對生死，任務的成功與失敗會影響人的生命，一旦遇到挫折很容易讓心理有創傷。」林柏宏也分享在拍攝期間，常與消防員學長討論相關議題，他認為：「壓力越龐大，越容易選擇壓抑內心真實的感受。」導演兼編劇蔡銀娟也表示：「消防員常看到車禍現場血肉模糊的畫面，或是民眾在火災、山難、溺水後的遺體，但他們大多不會主動去找心理諮商師診療，長久下來會形成很大的壓力或是創傷，希望透過林柏宏所飾演的角色，來傳達這項議題。」

▲劉冠廷面對大火臉被濃煙燻黑。（圖 / 公視提供）

劉冠廷則表示自己在經歷打火救護實習後，完全無法想像消防員每天所面對的職場，他嘆：「演出《火神的眼淚》之後最大的不同是，當你跟著消防隊出勤實習時，現場沒有演員、工作人員，更沒有安排好的橋段，眼睛所看到的一切都是真實的，在戲劇裡發生的一切故事，都是導演從這些真實存在的消防員身上取材的，這些出生入死的狀態每天都發生在他們的身上。」