防疫優先！國民黨：反萊豬動員取消、改線上直播
記者呂炯昌/台北報導
2020-12-23 14:10:45｜2020-12-23 14:14:04
立法院院會明（24）日將議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案。國民黨將與民團合作今（23）日晚間舉行「最後的無萊豬晚餐」晚會，但是昨日傳出新冠肺炎本土確診案例，基於防疫考量，國民黨團宣佈取消動員，改線上直播方式，而原本訂購要吃的滷肉飯也將改送弱勢團體。
根據國民黨原先規劃，從23日下午5點開始，國民黨團將發出48小時的甲級動員，包括23日在青島東路舉辦「最後無萊豬晚餐」，備有民主香腸、滷肉飯、貢丸湯、四神湯等；晚間8點開始，由民間團體接連上陣表演，反萊豬精神科醫師蘇偉碩也將到現場發言，最後國民黨主席江啟臣於晚上9點上台，與現場民眾啟動「守護台灣點燈儀式」，黨籍立委則是夜宿立法院備戰24日表決日。不過，國民黨黨團下午臨時舉行記者會，國民黨團總召林為洲表示，由於500人以上活動必須向地方政府提交防疫計畫，就算動員不到500人還是必須採取實名制，基於防疫優先考量，群眾動員部分全部取消，但是委員在濟南路守夜活動繼續，但只有委員、秘書，人數規模縮小；民團表演活動則是照常，但提早在晚間9點結束，並一起守夜，所有活動都改為線上直播方式，呼籲國人一起線上顧食安。至於原本晚會預訂的民主香腸、滷肉飯、貢丸湯、四神湯等食物，林為洲表示，將全數捐給弱勢團體食用，他在記者會結束後無奈地用台語表示，「沒辦法，事情就遇到了！」