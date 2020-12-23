盧明光、鍾依文接任大同新任董總 宣示兩年內獲利
記者許家禎/台北報導
2020-12-23 14:09:02｜2020-12-23 14:16:37
林文淵昨（22）日宣布閃退大同董座，引發各界議論。大同昨日晚間發布重訊公告法人異動，競殿投資法人代表將改派盧明光、鍾依文接任。而大同今（23）日在董事會決議盧明光、鍾依文分別接任董事長與總經理。
盧明光畢業於大同工學院電機系，創立的朋程科技是汽車整流器供應商，至今仍是董事長。而他之前也任職德州儀器、光寶集團、中美晶。值得一提的是，盧明光投資眼光快、狠、準，接任中美晶董座期間完成了4次跨國併購，擴大半導體布局，也投入太陽能發電系統，關注於綠能產業，其子公司環球晶同樣成長茁壯成全球第三大矽晶圓廠。外界認為，以他的能力有機會可以迅速讓大同集團轉虧為盈、擴張版圖。鍾依文之前任職於鴻海，2009年曾被當時的董事長郭台銘，在旺年會上回應媒體接班人訊息時點名的新秀，且已是第二度被點名，當時他任職於個人電腦嵌入式事業群，是當時鴻海進軍NB市場的前鋒，他也曾任鴻海機電整合組件產品事業群總經理。盧明光指出，上任後會調整資產配置、改善財務結構，開源節流並首重節流，至於轉型則有五大方向。會用謙虛的心、積極的心來面對所有關係人，包括員工、客戶、廠商與股東，會重視公司治理，計畫時程上，明年四月份會有初步計畫，半年內各部門有新的目標，一年內要重建新形象，兩年內可以獲利，三年內併購與策略聯盟，五年內營業額希望可超過千億元。