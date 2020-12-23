跨年將至出現本土病例 蔡英文喊話：落實防疫措施
記者鄭宏斌／台北報導
2020-12-23 14:07:04｜2020-12-23 14:07:48
下週就是元旦跨年，台灣昨（22）天出現COVID-19本土病例，政府加強防疫戒備。兼任民進黨主席的蔡英文總統今（23）日下午在民進黨中執會前發表公開談話，呼籲民眾參加跨年等大型活動，一定要謹記指揮中心的防疫指示，包括全程戴口罩、以及除了補充水分外，禁止飲食等規定。辦理活動的縣市政府，也請務必要落實各項防疫措施。她也鼓勵大家待在家裡，「如果你想要趁著休假，在家好好休息一下，也是一個不錯的選擇」。
蔡總統表示，在相隔250多天後，台灣昨天再度出現一起本土案例，相信國人同胞，都很關心這件事。有關疫情的發展，指揮中心指揮官陳時中已經向大家報告。這起案例有明確的感染源，疫調也在進行當中，她已經要求指揮中心，務必秉持公開透明的原則，讓國人同胞也能隨時掌握訊息，提高戒備，但也請大家無須過度恐慌。蔡總統說，一起案例，並不能否定過去整年的防疫努力，但卻足以提醒我們，防疫其實是很困難的事情，需要政府跟人民攜手合作，配合政策，才能夠把風險降到最低。
蔡總統指出，她想要提醒國人同胞，儘管台灣已經守住了將近一年，但國際疫情正進入非常嚴峻的狀態。許多國家都有第二波、甚至第三波的感染，疫情時時有可能發生變化。
蔡總統說，明天晚上是聖誕夜、下個星期四就要跨年，她知道很多民眾，都已經安排好休假的計畫。特別在這裡呼籲大家，參加跨年等大型活動，一定要謹記指揮中心的防疫指示，包括全程戴口罩、以及除了補充水分外，禁止飲食等規定。辦理活動的縣市政府，也請務必要落實各項防疫措施。「當然，如果你想要趁著休假，在家好好休息一下，也是一個不錯的選擇」。
蔡總統表示，防疫是長期抗戰，經歷一整年的防疫考驗，她對指揮中心的應變措施有信心，也要拜託大家配合政策，跟我們一起做好防疫，來降低感染風險。蔡總統也說，最後，還是要提醒大家。防疫的關鍵時刻，除了做好個人防疫，對於各種來源不明的疫情消息，也一定要進行查證，千萬不要傳播或者製作錯假訊息。指揮中心也會透過各種管道，提供大家正確的訊息。經驗告訴我們，資訊越透明、防疫越有效。疫情在掌握當中，請大家提高防疫作為，也保持信心。