過年離島航線第二波加班機 12月29日下午6時開賣
過年離島航線第二波加班機 12月29日下午6時開賣
記者陳致宇／台北報導
2020-12-23 14:15:09｜2020-12-23 14:15:18
為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今（ 23 ）日宣布，已針對目前需求較高航線規劃第二波加班機，並將於 12 月 29 日下午 6 時至 8 時統一開放訂位，目前各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。
民航局表示，澎湖、金門、馬祖等春節離島管制航線前已分別於 12 月 8 日至 10 日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供 7,560 個座位數，澎湖航線提供 9,460 個座位數，馬祖航線提供 280 個座位數，總計提供 17,300 個座位數。民航局提醒，旅客應於訂票後 3 日內完成開票，確保自身權益。 110 年 2 月 6 日至 13 日台灣出發往離島方向，以及 110 年 2 月 13 日至 2 月 17 日離島出發回台灣方向的尖峰時段機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」。民航局說，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，但離峰時段及方向的航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。此外，航空公司已針對反向（如節前離島往本島方向）機票提供優惠，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，避開擁擠人潮外，亦可享有機票之優惠。