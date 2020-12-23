名家論壇》吳崑玉／2020的三個教訓

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2020年其實給了我們很多經驗教訓，不一定能告訴我們怎樣做一定是對的，卻說明如何做一定是錯的？跟科學實驗一樣，失敗路徑也是一種有價值的經驗累積，在探索未知的過程中，避免重複錯誤，便能逐漸向成功「逼近」。
這是我們需體認的第一個教訓：勝不驕，敗不餒，並不只是一種道德修養，而是一種向真正成功逼近的方法論。我們必須重新定義每一件事物的成與敗，逐漸向一個比較大的目標逼近。而不是一味求爽，戳到恐龍就是爽，卻不思考恐龍甩尾的後座力，或老是無限上綱到總統下台這種四年後才可能實現的遠大目標，對於今天明天的現實事物無法造成半點改進。
老柯近日在臉書還原了當年民進黨反美牛的過程，當時民進黨的「反」，是有邊界的，上限就是CODEX的科學殘留標準。而且抗爭過程中，仍不斷保持幕後的協商，取得政策上的妥協。人家的口號喊得響亮，動作卻很有節奏，知道何時該見好就收？當年我在立法院，也見證了這個攻防過程。
在另一面，今年的失敗者，多是曾經的人生勝利者。只因有種「只要我喜歡，有什麼不可以？」的驕縱感作祟，來瞑就出代誌。韓國瑜是前一年的神，大笑聲和勸進聲餘音未絕便跌下神壇。府院兩位丁發言人年少得志，卻也都英年早逝。防疫成功讓大家肯定蘇院長的「才幹過人」，卻玩到一個統編就砸了鍋。黃偉哲被一排路燈加一張支票，搞到聲望休克轉送急診。誰不曾是昨天的勝利者，卻轉眼成為今天的失敗者？能不引以為戒嗎？
所以，政治人物們對於「成功」，需要有更嚴格的定義，還得找出其方程式。所有勝利成功都是有效期的，不能糊裡糊塗的成功而引以為傲，而是得搞清楚致勝的要素，和這種要素能不能複製？例如，蘇醫師認錯了，但那是科學論據的功勞，不是衛福部告他的成效，依據科學才有長效，才能說服，
第二個教訓，危機處理與變革管理，是一整套開刀及復原的流程，而不是開完刀就算了事，肚子剖開卻不縫合，結果就是「手術非常成功，但病患已經死亡」，蔡政府卻常幹這種事。年金改革做了，但軍公教的怒氣撫平了嗎？是難以撫平？還是贏家根本不屑撫平？台灣防疫做得不錯，但不代表接下來不會出事，那有開心放鬆的時間？萊豬案打得沒頭沒尾，放進來還不准標示，簡直就是中美菸酒談判把米酒禁掉的同樣思維，只知妥協讓步而不惜犧牲其他一切。老柯當年懂得逼老馬政策管控美牛，現在怎麼連標示萊豬都不敢了呢？
就算明年1月萊豬成功進口，但爭議會自動熄滅嗎？沒有撫平與縫合，傷口會自動癒合嗎？你以為台灣社會是液態金屬人或是死侍喔？
近日多份民調均顯示，台灣社會愈來愈趨近兩極化，對人的喜好與厭惡，對事的贊成與反對，正反雙方都有40%以上的支持度，這發展不是好事。縫合各種傷口，將是蔡政府明年的主要課題。
第三，我們遇上的兩岸國安問題，多是「板塊撞擊」所造成的大地震，我們只能採取措施讓台灣「震不倒」，而不是我們可以解決的問題。美中對幹，那是兩個大國的自身考量，說台灣可以聰明點，兩邊取其平衡，甚至雙面得利，真是把自己想得太偉大了。台灣唯一能做的，就是把經濟、國防、社會安定等自身事務搞好，增強體質與結構，以求大震中不破不倒，已屬萬幸。
防疫作戰其實就是一次雖然貼近震央，卻能維持不倒的案例。現在防線有了破口，便須迅速填補缺口，發佈警訊，甚至停辦大型活動，而非沉溺於過去的成功，期望命運之神再次眷顧。台灣天災地變甚多，人們對於壞消息的承受力較強，只要政府訊息與指令明確，社會不易恐慌。相反的，若是政府想遮掩事實而失去信任，那才會造成真正的混亂與恐慌。
總體而言，我們正處於一個與過往完全不同的典範轉移時代，許多事物都沒有標準答案。從成功與失敗的過程中汲取經驗教訓，而且不吝於隨時調整以因應新的變化，將是從政者每天的功課。
對，從政者，而不只是執政者，不論在朝在野，不論當上船長或是沒當上船長，我們都在一條船上，不能把這條船弄沉，是吧？
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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