影／新北服務10周年 侯友宜帶頭唱跳歡慶耶誕
記者康子仁/新北報導
2020-12-23 15:44:01
明天就是耶誕夜，新北市政府今天安排3、40位市府員工幼兒園的小朋友，在市政會議上蹦蹦跳跳，市府各局處首長和區長，也在侯友宜的帶動下，與小朋友一起同樂，讓平常嚴肅的市政會議，難得出現一絲輕鬆的氣氛。
台北縣2010年升格為新北市，至今剛好10周年，侯友宜也在市政會議上聽取「升格十年，前瞻未來」簡報﹔侯友宜說，他是在99年12月25日到新北市擔任副市長，很感謝市民給他的機會，他也一鞠躬謝謝大家。侯友宜也細數上任市長之後的政績，除了把捷運系統和交通路網建構完成以外，不斷開發3軸心，建構所有的都市新風貌，包括板南、新莊、三重3個特區，以及五股垃圾山、塭仔圳、蘆南、蘆北、灰磘、十四張和土城暫緩發展區土城彈藥庫，甚至未來的麥仔園，大柑園地區、板橋的浮洲等，未來將會逐一看到城市風貌的大改變。
侯友宜認為，新北市403萬人口，是北台灣也是全國最大的城市，北台灣有1千萬人口，新北市如果能夠跟國際接軌、能夠帶動1千萬人口的發展，也就帶動全中華民國的發展，所以期許新北市做大的城市，就要做大的事情，所以新北市「做大市、做大事」，要有決心、毅力，跟403萬的市民並肩作戰、往前走。