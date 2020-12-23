NBA／George狂砍33分率隊拿首勝 還寫下隊史三分球紀錄
NBA／George狂砍33分率隊拿首勝 還寫下隊史三分球紀錄
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-23 14:42:42
NBA開幕賽上演「洛城大戰」，最終洛杉磯快艇靠著球星Paul George砍下全場最高的33分，最終以116:109戰勝湖人，而他本人此役投進5顆三分球，也寫下隊史開幕賽的新紀錄。
湖人和快艇是多年同城宿敵，今年兩軍交鋒，也是打得相當膠著，不過George在本場比賽球隊頭號戰將Kawhi Leonard手感不佳時站了出來，第三節一度連拿10分，單節砍下15，帶領球隊拉開比數，最終得以拿下勝利。事實上，在去年季後賽表現失常，導致球隊被金塊給淘汰後，George一度成為球迷們眼中的頭號戰犯，不過今天他用18投13中，包括三分球8投5中的高命中率得到33分，還斬獲6籃板、3助攻，證明自己的能力。
而5記三分球也已經創下快艇的隊史開幕戰個人單場命中最多三分球的紀錄，另外他也是繼2014年的Chris Paul之後，首位拿到30分、5籃板、命中5顆三分球，同時命中率還能超過的70%的快艇球員。Leonard本場26投10中，也有26分、3助攻的進帳，另外他還完成3次抄截，新同學Serge Ibaka今天擔任球隊先發中鋒，得到13分、5籃板、1阻攻。Lou Williams和I. Zubac各自從板凳上貢獻了11分。