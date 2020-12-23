名家論壇》黎榮章／政院部會首長，誰讓蔡英文最頭痛？

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文負評激增，無怪乎內閣改組傳言滿天飛，到底部會首長中，誰的表現好、誰的表現差？進一步分析執政團隊的網路聲量，在「量」的方面，前五名依序是衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、農委會主委陳吉仲、外交部長吳釗燮、內政部長徐國勇。其中陳時中可說一支獨秀，畢竟衛福部是今年爐主，疫情、萊豬議題雙雙中獎。交通部長林佳龍不甘落人後，上半年疫情發燒時期，他大動作運輸業、觀光業爭取續命錢，年中疫情趨緩後力推安心旅遊，雖然不是疫情、萊豬進口首當其衝的單位，也算得上是「刷足存在感」，聲量排名第2。至於其他官員，聲量可說是敬陪末座。
至於「好感度」方面，比較聲量前10名部長們的P/N值，表現最差的是陸委會主委陳明通，國防部長嚴德發次之。陳明通、嚴德發主管的都是總統主屬業務，相關領域的重大議題通常由總統直接宣示，大家看的是蔡英文的立場，陳、嚴只負責做細節說明與解釋，或上陣回應在野黨砲火，故而吸了不少負面聲量。
綜觀來看，網路輿情對蔡政府部會首長的看法，負面聲量大於正面聲量，究竟誰的負評影響蔡英文聲勢最多？據QuickseeK快析輿情資料庫調查，影響蔡英文負聲量漲跌關聯較大的是林佳龍、李進勇。李進勇與蔡英文的聲量漲跌關聯性相當清晰，今年一連串大小選戰，讓國民黨金童韓國瑜從「總統可能人選」變回「高雄市長」再跌至「無職平民」，積累大量藍營仇恨值，中選會遭批「補選國家隊」，在藍營支持者心目中，儼然成為國家機器的劊子手，而國家機器的幕後最大黑手正是蔡英文。
而林佳龍身為正國會少主，與蘇系領導人蘇貞昌同在內閣團隊，雖是長官與部屬的上下關係，仍難免會有許多水面下的暗湧較勁，交通部施政如履薄冰。交通部一旦出包，這些負面聲量難潑及不同派系的蘇貞昌，反而輿論的矛頭會指向當初基於派系平衡和接班考量，而力保林佳龍續任部長的蔡英文。
綜觀來看，網路輿情對蔡政府部會首長的看法，負面聲量大於正面聲量，究竟誰的負評影響蔡英文聲勢最多？據QuickseeK快析輿情資料庫調查，影響蔡英文負聲量漲跌關聯較大的是林佳龍、李進勇。李進勇與蔡英文的聲量漲跌關聯性相當清晰，今年一連串大小選戰，讓國民黨金童韓國瑜從「總統可能人選」變回「高雄市長」再跌至「無職平民」，積累大量藍營仇恨值，中選會遭批「補選國家隊」，在藍營支持者心目中，儼然成為國家機器的劊子手，而國家機器的幕後最大黑手正是蔡英文。
而林佳龍身為正國會少主，與蘇系領導人蘇貞昌同在內閣團隊，雖是長官與部屬的上下關係，仍難免會有許多水面下的暗湧較勁，交通部施政如履薄冰。交通部一旦出包，這些負面聲量難潑及不同派系的蘇貞昌，反而輿論的矛頭會指向當初基於派系平衡和接班考量，而力保林佳龍續任部長的蔡英文。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com