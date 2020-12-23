名家論壇》黎榮章／政院部會首長，誰讓蔡英文最頭痛？

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名家論壇》黎榮章／政院部會首長，誰讓蔡英文最頭痛？

文/黎榮章

2020-12-23 14:31:49

▲蘇貞昌內閣近來頻頻出包，負面聲量激增。（圖／記者呂炯昌攝）
▲蘇貞昌內閣近來頻頻出包，負面聲量激增。（圖／記者呂炯昌攝）
庚子年將盡，蔡英文的第二任期其實才剛開展半年多，然而因政壇事多，顯得年初那場大選已經離得很遠。當前政壇不斷傳出風聲，說蔡英文有意換掉行政院長蘇貞昌，原因無他，就是因為近來民進黨政府被防疫、美豬等事件搞得焦頭爛額，蘇貞昌內閣忙於應付、頻頻出包，同時黨內各方勢力對閣揆大位虎視眈眈，是以內閣改組消息甚囂塵上。先不論閣揆是否換人，究竟一整年下來，哪個閣員的表現讓蔡英文最頭痛？
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首先觀察蔡英文和蘇貞昌聲勢起伏，據QuickseeK快析輿情資料庫監測，2人今年度的網路負面聲量，在上半年疫情嚴重時，政府主導的強勢防疫作為穩住島內疫情，蔡的負面聲量也還在控制範圍；8月底宣布萊豬進口後，首當其衝的也是在第一線捍衛政策的蘇貞昌，蔡英文低調沉潛3個多月，減少曝光與應對媒體提問，有效壓抑負面聲量，但萊豬事件延燒多月，到了11月加上牛肉麵風波、中天關台事件，蔡英文終於紙包不住火，累積的民怨一舉爆發，讓負聲量衝破30%，超越了蘇貞昌。
▲蔡英文、蘇貞昌：網路負面聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲蔡英文、蘇貞昌：網路負面聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
蔡英文負評激增，無怪乎內閣改組傳言滿天飛，到底部會首長中，誰的表現好、誰的表現差？進一步分析執政團隊的網路聲量，在「量」的方面，前五名依序是衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、農委會主委陳吉仲、外交部長吳釗燮、內政部長徐國勇。其中陳時中可說一支獨秀，畢竟衛福部是今年爐主，疫情、萊豬議題雙雙中獎。交通部長林佳龍不甘落人後，上半年疫情發燒時期，他大動作運輸業、觀光業爭取續命錢，年中疫情趨緩後力推安心旅遊，雖然不是疫情、萊豬進口首當其衝的單位，也算得上是「刷足存在感」，聲量排名第2。至於其他官員，聲量可說是敬陪末座。

至於「好感度」方面，比較聲量前10名部長們的P/N值，表現最差的是陸委會主委陳明通，國防部長嚴德發次之。陳明通、嚴德發主管的都是總統主屬業務，相關領域的重大議題通常由總統直接宣示，大家看的是蔡英文的立場，陳、嚴只負責做細節說明與解釋，或上陣回應在野黨砲火，故而吸了不少負面聲量。

▲蔡政府部會首長：網路情緒總聲量（圖／QuickseeK提供）
▲蔡政府部會首長：網路情緒總聲量（圖／QuickseeK提供）
綜觀來看，網路輿情對蔡政府部會首長的看法，負面聲量大於正面聲量，究竟誰的負評影響蔡英文聲勢最多？據QuickseeK快析輿情資料庫調查，影響蔡英文負聲量漲跌關聯較大的是林佳龍、李進勇。李進勇與蔡英文的聲量漲跌關聯性相當清晰，今年一連串大小選戰，讓國民黨金童韓國瑜從「總統可能人選」變回「高雄市長」再跌至「無職平民」，積累大量藍營仇恨值，中選會遭批「補選國家隊」，在藍營支持者心目中，儼然成為國家機器的劊子手，而國家機器的幕後最大黑手正是蔡英文。

而林佳龍身為正國會少主，與蘇系領導人蘇貞昌同在內閣團隊，雖是長官與部屬的上下關係，仍難免會有許多水面下的暗湧較勁，交通部施政如履薄冰。交通部一旦出包，這些負面聲量難潑及不同派系的蘇貞昌，反而輿論的矛頭會指向當初基於派系平衡和接班考量，而力保林佳龍續任部長的蔡英文。

▲蔡英文、部會首長：負面聲量關聯性分析（圖／QuickseeK提供）
▲蔡英文、部會首長：負面聲量關聯性分析（圖／QuickseeK提供）
綜觀來看，網路輿情對蔡政府部會首長的看法，負面聲量大於正面聲量，究竟誰的負評影響蔡英文聲勢最多？據QuickseeK快析輿情資料庫調查，影響蔡英文負聲量漲跌關聯較大的是林佳龍、李進勇。李進勇與蔡英文的聲量漲跌關聯性相當清晰，今年一連串大小選戰，讓國民黨金童韓國瑜從「總統可能人選」變回「高雄市長」再跌至「無職平民」，積累大量藍營仇恨值，中選會遭批「補選國家隊」，在藍營支持者心目中，儼然成為國家機器的劊子手，而國家機器的幕後最大黑手正是蔡英文。

而林佳龍身為正國會少主，與蘇系領導人蘇貞昌同在內閣團隊，雖是長官與部屬的上下關係，仍難免會有許多水面下的暗湧較勁，交通部施政如履薄冰。交通部一旦出包，這些負面聲量難潑及不同派系的蘇貞昌，反而輿論的矛頭會指向當初基於派系平衡和接班考量，而力保林佳龍續任部長的蔡英文。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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