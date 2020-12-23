楊祐寧超嚇人！借屍還魂變怪物 狂打自己的頭
記者翁新涵/綜合報導
2020-12-23 15:43:59｜2020-12-23 16:34:18
楊祐寧在新片《複身犯》一人分飾多角，於超前導預告中，他自稱是怪物，時而笑得讓人心裡發寒，時而對著空氣大喊要單挑，狂打自己的頭，更不斷地重複說著「不要相信他們！」
《複身犯》劇情描述一場離奇的意外爆炸車禍，竟牽扯出駭人聽聞的連環兒童失蹤案件。警方為了追查失蹤兒童的下落，車上罹難的乘客被迫死而復生，利用意識上傳技術借屍還魂。這些人究竟是無辜的受害者？還是心懷不軌的加害者？男主角楊祐寧、女主角張榕容大飆演技，讓觀眾在複雜的意識空間中，找出真正凶手。楊祐寧不諱言，《複身犯》是他主動爭取演出的，「看到劇本就覺得很驚豔，角色難度很高，如果演不到會捶心肝！還好監製跟導演看到我的誠意，給我發揮空間，一定會讓觀眾看到從來沒見過的楊祐寧，連我自己都很期待看到《複身犯》。」
預告中，只見楊祐寧被關在一個神祕空間，歇斯底里的發狂呼救，前一秒他還淚眼哭求想見女兒、下一秒就狂打自己的頭，並說著自己是一個「借屍還魂的怪物」！短短一分鐘的影片，爆棚演技讓人看得大呼過癮，尤其最後對鏡頭的一笑，更讓人感到毛骨悚然，就連楊祐寧自己看到這影片都說：「看起來頭好痛啊！」該片將於明年2月26日上映。