長榮罰定了！機師確診曝防疫漏洞 指揮中心：減班或罰款
長榮罰定了！機師確診曝防疫漏洞 指揮中心：減班或罰款
記者陳致宇／台北報導
2020-12-23 15:16:40｜2020-12-23 15:18:14
紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，凸顯國籍航空於外站的防疫管理漏洞，中央流行疫情指揮中心今（ 23 ）日上午已與民航局及 3 家航空業者開會，強化「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」相關管理辦法，同時也要求民航局本周內尋相關法源，針對督導不周的航空公司開罰。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日上午與民航局、華航、長榮、飛特立開會，針對「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」進行討論。陳宗彥說， 3 月 19 日開始執行機組人員專案，就規定於機艙內要有一定的防護措施，在外站也要有專車、專線進到旅館，不得隨意外出。陳宗彥指出，根據案 765 來看，航空公司在外站管理還有須強化的部分，尤其在前艙的防疫要更落實，也會要求民航局尋找法源，本周內對違規機組員及航空公司開罰，同時也要提出更健全的外站防疫措施。
航空公司罰則部份，陳宗彥說，目前研擬罰款或限縮航班，但尚未決定；外站管理部分，應對機組員隨意外出進行強化，建議航空公司與外站特約飯店建立管理機制。指揮官陳時中表示，機組員返國居家檢疫 3 天、 5 天的規定，是因航空公司有營運需要，現在會要求航空公司針對外站管理負起責任，若沒有落實相關 SOP ，就會對航空公司開罰。