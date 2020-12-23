疫情升溫阻反萊豬 林為洲：力拚公投連署50萬份
記者吳承翰/台北報導
2020-12-23 15:17:13
立法院國民黨團籌辦「最後的晚餐」活動，原本想號召民眾上街反萊豬，未料遇到新冠肺炎疫情時隔超過250天後，出現本土感染，只能喊卡，黨團總召林為洲表示，未來的主戰場回到立法院及公投，明年2月6日會進行第二階段的連署作業，希望「50天收集50萬份連署」，體現人民的意志。
國民黨推動食安公投，雖然過程中有補件爭議，但日前中選會仍讓公投第一階段通過，接下來只要通過第二階段連署，公投便能成案，在今年的8月28日進行投票。依照《公民投票法》規定，第二階段公投成案門檻，需要28萬9667份以上的連署書，但依照過去民間發起公投連署、罷免，都會額外準備連署書，避免無效連署過多，導致不能成案，此外連署的踴躍程度，也能幫助公投發起人持續凝聚社會共識。林為洲曾在朝野協商時表示若蔡英文落實標示萊豬就不推公投，但他強調「時機已過」，國民黨提出很多訴求，包括源頭進口清楚標示有無萊劑、徹底查廠、差別關稅、限量進口等，民進黨毫無讓步跡象，行政院長蘇貞昌甚至督促要綠委一致投票支持行政命令，「可以妥協的、可以為人民把關的加強管制措施，我們提了快半年，很遺憾民進黨沒有一項接受，時機已過。」