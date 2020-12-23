影／高嘉瑜批護航日盛金中資　黃天牧罕見怒吼：請妳收回

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高嘉瑜進一步追問，金管會在11月5日約談日盛金大股東、建群投資負責人陳銘達，是不是因富邦金10月找你們溝通後，金管會才幫富邦金啟動審查程序，開始約談陳銘達了解是否有中資？黃天牧則強調「這與陳銘達無關，兩件事是平行發展」。
不過，高嘉瑜仍質疑日盛金有中資疑慮已長達10年的事，早不約談晚不約談，在富邦啟動收購才約談？黃天牧回說相關制度是7月1日起實施，而且陳銘達表示不是代持股票，是最終受益人，金管會也要求補件，只是目前尚未收到補件資料。
高嘉瑜則要黃天牧保證日盛金後面沒有中資？黃天牧表示沒有證據時，無法推論是否為中資」。高嘉瑜仍認為金管會應該先查日盛金是否有中資，如同比照大同中資案，查有中資要求其限期出售才對，但現在金管會跳過中資審查程序，就直接護航富邦金，一聽到高嘉瑜這麼說，黃天牧罕見怒吼：「報告委員，我不同意妳護航這個詞，請妳收回，高委員收回護航這兩個字」。
這時主席民進黨立委吳秉叡也出聲制止高嘉瑜，並要高嘉瑜質詢官員不要亂扣帽子，這樣質詢態度很不好。高嘉瑜則繼續說，外界看這事就是金管會在護航中資。黃天牧再次大聲強調：「我要維護金管會名譽，我們沒有護航」。
高嘉瑜又指稱富邦金在中國投資這麼多，不是阿里系就是明天系，黃天牧表示「妳指射上市金控有這行為，妳有言論免責權，我沒有，我要很慎重」。高嘉瑜回說「你在幫富邦金指控我嗎？」這時吳秉叡再次提醒高嘉瑜注意質詢態度，他（指黃天牧）哪有指控妳，質詢要公允合理說明，不要用扣帽子質詢。
高嘉瑜再追問金管會有掌握富邦金在大陸的投資嗎？黃天牧指出，富邦在大陸投資717億元，有6家公司，但他也反問高嘉瑜目前有7成國內上市櫃公司投資大陸，是否對這些上市櫃公司都有疑惑？
不過，高嘉瑜仍質疑金管會駁回泰國正大，卻快速通過富邦金，是否就是護航富邦金，黃天牧則認為正大跟富邦金是「蘿蔔跟香蕉」在比，一個是在國外交易接收日盛金大股東持股，一個是在國內公開收購日盛金股票，是不一樣的。