影／高嘉瑜批護航日盛金中資　黃天牧罕見怒吼：請妳收回

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影／高嘉瑜批護航日盛金中資　黃天牧罕見怒吼：請妳收回

記者顏真真/台北報導

2020-12-23 15:29:34｜2020-12-23 15:36:52

▲金管會通過富邦金收購日盛金案，不過，民進黨立委高嘉瑜（左）質疑在日盛金中資疑慮還未查清前，就火速通過此案，根本是在護航中資？也讓平時 溫文儒雅的金管會主委黃天牧（右）罕見大聲怒斥：「我不同意妳護航這個字，請妳收回，高委員收回護航這兩個字」。（圖／擷取自立法院議事轉播）
▲金管會通過富邦金收購日盛金案，不過，民進黨立委高嘉瑜（左）質疑在日盛金中資疑慮還未查清前，就火速通過此案，根本是在護航中資？也讓平時 溫文儒雅的金管會主委黃天牧（右）罕見大聲怒斥：「我不同意妳護航這個字，請妳收回，高委員收回護航這兩個字」。（圖／擷取自立法院議事轉播）
富邦金以每股13元收購日盛金過半股權，若成功收購將是國內首樁「金金併」案例。不過，民進黨立委高嘉瑜今（23）日在立法院財委會指控金管會還沒查清楚日盛金中資疑慮，就火速通過富邦收購日盛金案，是在護航中資。面對指控，平常溫文儒雅的金管會主委黃天牧也罕見怒吼：「我不同意妳護航這個字，請妳收回，高委員收回護航這兩個字」。之後黃天牧又再次大聲強調「我要維護金管會的名譽，我們沒有護航」，而主席民進黨立委吳秉叡也出面提醒高嘉瑜，質詢不要亂扣帽子，這態度很不好。
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高嘉瑜質詢指出，富邦金收購日盛金案，金管會在12月7日收件，12月17日就快速核准，而且2個月前富邦金就跟金管會溝通，金金併這麼大的案子可以事先溝通，是溝通還是喬事情？富邦金由誰來與金管會的誰溝通？黃天牧說他沒有見過，而且這不是成就，只是可以進行收購。銀行局長莊秀媛也表示是台北富邦銀行董事長陳聖德與總經理，來與金管會副主委邱淑貞溝通。
高嘉瑜進一步追問，金管會在11月5日約談日盛金大股東、建群投資負責人陳銘達，是不是因富邦金10月找你們溝通後，金管會才幫富邦金啟動審查程序，開始約談陳銘達了解是否有中資？黃天牧則強調「這與陳銘達無關，兩件事是平行發展」。

不過，高嘉瑜仍質疑日盛金有中資疑慮已長達10年的事，早不約談晚不約談，在富邦啟動收購才約談？黃天牧回說相關制度是7月1日起實施，而且陳銘達表示不是代持股票，是最終受益人，金管會也要求補件，只是目前尚未收到補件資料。

高嘉瑜則要黃天牧保證日盛金後面沒有中資？黃天牧表示沒有證據時，無法推論是否為中資」。高嘉瑜仍認為金管會應該先查日盛金是否有中資，如同比照大同中資案，查有中資要求其限期出售才對，但現在金管會跳過中資審查程序，就直接護航富邦金，一聽到高嘉瑜這麼說，黃天牧罕見怒吼：「報告委員，我不同意妳護航這個詞，請妳收回，高委員收回護航這兩個字」。

這時主席民進黨立委吳秉叡也出聲制止高嘉瑜，並要高嘉瑜質詢官員不要亂扣帽子，這樣質詢態度很不好。高嘉瑜則繼續說，外界看這事就是金管會在護航中資。黃天牧再次大聲強調：「我要維護金管會名譽，我們沒有護航」。

高嘉瑜又指稱富邦金在中國投資這麼多，不是阿里系就是明天系，黃天牧表示「妳指射上市金控有這行為，妳有言論免責權，我沒有，我要很慎重」。高嘉瑜回說「你在幫富邦金指控我嗎？」這時吳秉叡再次提醒高嘉瑜注意質詢態度，他（指黃天牧）哪有指控妳，質詢要公允合理說明，不要用扣帽子質詢。

高嘉瑜再追問金管會有掌握富邦金在大陸的投資嗎？黃天牧指出，富邦在大陸投資717億元，有6家公司，但他也反問高嘉瑜目前有7成國內上市櫃公司投資大陸，是否對這些上市櫃公司都有疑惑？

不過，高嘉瑜仍質疑金管會駁回泰國正大，卻快速通過富邦金，是否就是護航富邦金，黃天牧則認為正大跟富邦金是「蘿蔔跟香蕉」在比，一個是在國外交易接收日盛金大股東持股，一個是在國內公開收購日盛金股票，是不一樣的。
 
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