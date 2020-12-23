照片遭「誤傳紐籍機師密友」！廣達女員工怒了：準備提告
照片遭「誤傳紐籍機師密友」！廣達女員工怒了：準備提告
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 15:33:57｜2020-12-23 15:55:30
中央流行疫情指揮中心22日宣布新增1例本土病例（案771），台灣連續253天零本土確診紀錄破功，其中案771（廣達集團女員工）為案765（長榮紐西蘭籍機師）的密切接觸者，兩人關係也隨即受到外界關注，但網路上就瘋傳一張LinkedIn截圖，暗示為案771本尊。對此，照片遭截圖，誤傳成紐籍機師密友的廣達女員工，也親上火線闢謠，針對不實指控，也強調「已搜集證據並準備提告。」
今（23）日一名自稱是照片遭誤傳的廣達曾姓女員工的男友發文，表示「這兩日看到網上散播著我女友的LinkedIn截圖，沒經過求證的不負責任言論，充斥在社群平台上。」男網友強調，曾小姐與此次的確診個案一點關係都沒有，卻無端被網路霸凌，甚至污穢影射性的言語攻擊騷擾，造成了她非常大的傷害，呼籲民眾「請各位發揮同理心，停止這樣荒謬的公審以及污衊。」隨後他也代為PO出曾小姐的聲明稿，曾小姐表示因新冠肺炎771個案，遭受非常多的不實指控傷害，且難聽的謠言充斥在網絡社群上，在此提出以下4點聲明：
（1）771確診人為廣達旗下子企業員工，而我是廣達電腦員工。並非同間公司。
（2）確診當事人30初歲，與我年齡不符。
（3）本人今年未出國，連機場都未曾踏入。
關於衛福部發布的771足跡：12/8 11:30-12:30於台北天母新光三越 ，12/10 18:30-19:30於遠東SOGO台北天母店，12/11 11:00-12:00南崁好市多。這三個時段，我皆在龜山廣達總部上班當中，主管同事們皆可證明此事。
（4）相信771確診當事人此時已遭受隔離，而本人目前還在正常上班當中。
文末曾小姐也再度強調「請勿再胡亂散播謠言」，也表示「針對今日不實的指控以及污衊，已經傷害了我以及周遭親友同事。無論是社群上的騷擾，亦或是各公開平台的輿論，已搜集證據並準備提告。」
針對案771，指揮中心23日也說明，目前初步接觸者採檢結果，已匡列173人，170人檢驗陰性，3人檢驗中。指揮官陳時中也提到，接觸者當中有4人出現症狀，都已經二採陰性。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。