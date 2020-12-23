因應防疫應變 北市觀傳局：跨年準備好了
記者張志康/綜合報導
2020-12-23 15:24:03
由於昨（22）日國內本土零確診破功，中央流行疫情指揮中心也公布大型活動原則，台北市政府觀光傳播局今（23）日表示，除12月26日天母運動公園的「異饗趣」活動取消外，跨年相關活動都已經做好各項準備。
觀傳局表示，臺北跨年晚會將於12月31日登場，先前已於10月公佈疫情備案，相關活動也已依循22日中央發布的跨年等大型集會活動防疫原則做好各項準備，包含加強場域及公廁消毒、場內不提供飲食攤位、並在舞台周圍設區域進行出入口管制，民眾必須量體溫、消毒、戴口罩並做好實聯制始得進入，且該區域內將強制全程佩戴口罩及禁止飲食（補充水分除外），並提醒民眾參加活動應攜帶手機，以利通知防疫相關訊息。觀傳局指出，除現場配合防疫規定外，也將提前透過各種管道向民眾宣導，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加活動，可留在家收看跨年晚會轉播。
目前臺北跨年晚會有提供多元的電視及網路直播平台，包含東森綜合、公共電視、臺北市政府YouTube、臺北旅遊網FB、浪LIVE直播平臺、遠傳friDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞YouTube及FB、迪克斯娛樂YouTube、必應創造YouTube及FB等。臺北市政府表示，將依中央最新疫情隨時調整跨年晚會辦理方式或規模，最新消息將隨時於臺北跨年晚會活動官網公布，並提醒民眾如有呼吸道症狀請在家休息，如外出參加活動請配合做好防疫並全程佩戴口罩，安心愉快地迎接2021年。