網傳紐籍機師足跡曝光 鼎泰豐、莫凡彼急發聲明
記者黃仁杰、陳致宇／台北報導
2020-12-23 15:24:29｜2020-12-23 15:31:41
於居家檢疫期間北部趴趴走導致台灣連續253日0本土確診的紀錄破功的案765、長榮紐籍機師，今（23）日網路上又爆出新的足跡，兄弟飯店、莫凡彼和鼎泰豐均上榜，雖然指揮中心於下午的記者會並未多加說明，然而，3個單位均已發出聲明。
兄弟飯店表示，案765於12月9日僅使用停車場，並未進到館內消費也沒有停留，接觸的區域包含車道、地下室到大廳的電梯。兄弟飯店強調，全館不定期都會進行消毒，公共區域也會每小時擦拭一次，但距離案765過來的時間已經超過兩周，這段時間沒有異狀發生，因此不會再特別進行消毒作業。莫凡彼餐飲集團表示，案765於12月9日下午前往莫凡彼台北慶城店用餐，於 12 月 22 日收到衛生局來電告知後，已立刻執行餐廳全面大消毒，服務人員於防疫期間每日全程都戴口罩，客人使用完的餐具及桌面，均有徹底清洗並消毒。案 765 當日下午到店用餐 1 小時，迄今已超過 14 天潛伏期，服務人員目前身體狀況都健康良好。
鼎泰豐則回應，店內員工每天都有戴口罩，量體溫，超過37.5度不能進入工作場域。每位客人用餐結束後，都會消毒。每天晚上閉店後，也都會消毒，昨（22）天也有配合sogo天母的相關防疫措施。
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