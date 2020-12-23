隱瞞接觸史 紐籍機師遭罰30萬元
記者李春台/桃園報導
2020-12-23 15:37:09
中央流行疫情指揮中心昨(22)日公布新增1例新冠肺炎本土確診個案(案771)，為12月20日確診案765之密切接觸者，因案765於衛生單位疫調時，未詳實告知接觸史及活動史，防礙防疫措施介入時機，造成傳染他人及社區感染風險，桃園市衛生局將依傳染病防治法第67條第1項第3款加重處分30萬元。
衛生局表示，由於衛生單位在對案765進行疫調時，這名紐籍機師卻表示回想不起過去活動史，且從未提及曾與案771接觸，後經12月21日警政單位調查案765活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日期間與案771密切接觸，故21日由衛生單位重新安排採檢，後於昨日確診。衛生局表示，有關案765及案771於桃園市活動之地點，已由環保局針對場域外圍進行消毒，營業場所內也已通知業者完成自主消毒，另案771之職場，除匡列同辦公室員工外，亦針對案771於職場出入單位、會議室及共餐之同事進行健康追蹤，共匡列167位接觸者，已於21日晚間至22日上午陸續完成採檢，其中17位密切接觸者列居家隔離，150位列自主健康管理。
衛生局並提醒12月11日11時至12時曾至好市多南崁店活動的民眾應自主健康管理，12月25日前如有出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常，請至桃園市指定社區採檢院所由醫師評估採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。